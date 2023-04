Köln (ots) -Für die Teilnehmer*innen Ihrer vielfältigen Sprachprogramme suchen die Carl Duisberg Centren auch in diesem Jahr wieder freundliche Gastfamilien oder Wohngemeinschaften.Nach der Corona-Pandemie mit ihren Reisebeschränkungen, hat die Zahl der Sprachschüler*innen, die in Deutschland lernen möchten, wieder deutlich zugenommen. Viele von ihnen leben dabei gerne in einer Gastfamilie, denn dort hat man in der Regel eine bessere Anbindung an das Leben im Gastgeberland als z.B. in einem Wohnheim.Auch für die Gastfamilien ist ein(e) Mitbewohner*in auf Zeit eine echte Bereicherung. Wann sonst hat man schon die Chance am eigenen Esstisch durch internationale Gäste einen Einblick in eine andere Kultur und Lebensart zu bekommen? Und nicht selten werden dabei auch Freundschaften fürs Leben geknüpft.Sie haben Interesse daran hat einem jungen Menschen ein Zuhause auf Zeit zu geben? Und möchten ein Zimmer mit Familienanschluss befristet gegen eine angemessene Aufwandsentschädigung untervermieten? Unter www.gastgeber-gesucht.com finden Sie weitere Informationen.Pressekontakt:Carl Duisberg Medien GmbHPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitPatric PragerHansaring 49-51, 50670 KölnTel. 0162 4000987E-Mail: patric.prager@cdc.deInternet: http://www.cdc.deOriginal-Content von: Carl Duisberg Centren, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105906/5486181