Zinsspanne: Übergewinnabschöpfung bei Banken? Massiver Aktionärsgroll hegt sich, wenn Risiko- und Ertragsbalance durch den Staat gestört werden. Die "Übergewinn'-Abschöpfung ist eine solche Diskussion: Was ist eigentlich "Übergewinn'? Oder: Wie soll man bei plötzlicher Abschöpfung einen Business-Case rechnen? Oder: Was ist mit der Privatautonomie? Das ist "Enteignung'! Oder: Vertrauensschaden misst man nicht. Das sind Bedenken der Vergangenheit und dem politischen Kollateralschaden zuzuordnen. Der warnende, wirtschaftsliberale Widerstand wurde im Energiepreis-Hype niedergemacht - so mancher Vorstand und die EU leisteten Schützenhilfe. Der Beweis gelang: Krise machts möglich. Die ...

