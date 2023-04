Pforzheim (ots) -Die Biowelt Sinsheim-Dühren bietet ab sofort nicht nur 100% zertifizierte Bioqualität, sondern auch zertifiziertes reinstes Wasser nach dem Vorbild der Natur. In einer Kooperation mit dem Pforzheimer Unternehmen truu, das unter anderem hochwertige Wasserveredlungssysteme anbietet, steht für die Kunden der Biowelt nun mit einer truu fountain-Anlage während ihres Aufenthaltes jederzeit reinstes, zellverfügbares Wasser zur Verfügung. Darüber hinaus bietet die Biowelt ihren Kunden Vorträge über Wasser und Gesundheit an."Mit truu gefiltertes Wasser ist ab sofort Bestandteil unseres Angebotes, weil die Philosophie des Unternehmens vollends unserer Einstellung entspricht und das Wasser einen echten Mehrwert für die Kunden bietet," so Geschäftsführerin Elke Lüll.Für truu-CEO Timo Krause ist die Kooperation mit der Biowelt Sinheim der Startschuss in eine neue Form der Zusammenarbeit mit passenden Partnern im Handel, die nach und nach ausgebaut werden soll: "Mit der Biowelt Sinsheim haben wir einen attraktiven Einstieg in Kooperationen in diesem Wirtschaftszweig gefunden", freut sich truu-CEO Timo Krause. "Der Ansatz, nicht nur unser reines und natürliches Wasser vor Ort anzubieten, sondern mit einer Trinkwasserberatung auch aufzuklären, deckt sich mit unserer Philosophie, einen ganzheitlich gesunden Lebensstil anzustreben."https://www.truu.com/Pressekontakt:truu GmbHTimo KrauseWestring 1475180 PforzheimOriginal-Content von: truu gmbh, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143077/5486184