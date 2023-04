Der HTCE, der als "der intelligenteste Quadratkilometer in Europa" gilt, umfasst ein Ökosystem von fast 300 Technologieunternehmen, in dem mehr als 12.500 Innovatoren, Forscher und Ingenieure tätig sind.

SAN ANTONIO, April 14, 2023®ausarbeiten wird. Der HTCE gilt als "der intelligenteste Quadratkilometer in Europa". Es ist ein Ökosystem mit fast 300 Technologieunternehmen und Heimat von mehr als 12.500 internationalen Forschern, Entwicklern, Geschäftsleuten, Innovatoren und Ingenieuren, die sich dem Wissensaustausch widmen. Der HTCE ist ein globaler Technologie-Inkubator für die Bereiche Gesundheit und Vitalität, Nachhaltigkeit, angewandte Intelligenz, intelligente Umgebungen und Konnektivität sowie Software und Plattformen.

Rackspace Technology wird Teil des Innovationszentrums für künstliche Intelligenzdes HTCE, das im April 2021 eröffnet wurde, um KI in der Region Brainport Eindhoven in den Niederlanden zu industrialisieren. Das KI-Innovationszentrum und seine Partner helfen Unternehmen, ihre KI-Reise anzutreten und zu beschleunigen. Um dieses Ziel zu erreichen, konzentriert sich das KI-Zentrum darauf, das Wissen durch Veranstaltungen und berufliche Weiterbildung zu vergrößern, das KI-Ökosystem und die Infrastruktur zu fördern und relevante Dienstleistungen anzubieten, um KI-Projekte und -Anwendungen von regionalen Organisationen voranzutreiben. Das KI-Zentrum beherbergt 13 auf KI spezialisierte Unternehmen und eine Vielzahl von Industrie- und Wissenspartnern und wurde von Philips, Signify, NXP und ASML mitbegründet.

"Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit dem HTCE und dem KI-Innovationszentrum und darauf, Wissen über KI durch gemeinsame Arbeitsbereiche und Veranstaltungen zu teilen und neue Projekte zu initiieren, um Organisationen zu unterstützen, die Hilfe bei der Förderung von KI, Cloud-Projekten und Anwendungen in der Region suchen", so D. K. Sinha, President Public Cloud bei Rackspace Technology. "Alle Aktivitäten im Rahmen dieser Partnerschaft werden sich auf drei Säulen konzentrieren: Verbesserung des Wissensstands über KI, Förderung des Ökosystems, Förderung von Projekten und Angebot relevanter Dienstleistungen, um die Einführung von KI zu fördern und gleichzeitig Unternehmen, Fachleute, Unternehmer und Studenten miteinander zu verbinden."

"Das HTCE ist ein innovatives Ökosystem, das verschiedene Partner zusammenbringt, die in ihrer Mission vereint sind, Spitzentechnologie zu nutzen, um dringende gesellschaftliche Herausforderungen zu meistern. Insbesondere in den Innovation Hubs wie dem KI-Innovationszentrum bringt jeder Partner sein einzigartiges Fachwissen, seine Technologien und Dienstleistungen ein, um neue technologische Entwicklungen zu beschleunigen", so Paul van Son, Gründer des KI-Innovationszentrum und Innovationsmanager des HTCE. "Wir freuen uns sehr, Rackspace in diesem Ökosystem willkommen zu heißen, um gemeinsam dafür zu sorgen, dass mehr Unternehmen vom Potenzial der KI profitieren."

Kommende gemeinsam vom HTCE und Rackspace veranstaltete Technologie-Events

Die ersten gemeinsam vom HTCE und Rackspace veranstalteten Technologie-Events beginnen am.9. Mai 2023 im KI-Innovationszentrum in Zusammenarbeit mit AWS. Die eintägige Veranstaltung wird aus zwei Sitzungen bestehen:

Geschäftliche Aspekte - Frühstückssitzung mit moderiertem Rundtischgespräch für weitere Einzelheiten.

Technische Aspekte - Nachmittagssitzung für weitere Einzelheiten.

Um sich für die Veranstaltungen anzumelden oder um weitere Informationen zu erhalten, klicken Sie hier.

Über den High Tech Campus Eindhoven (HTCE)/das KI-Innovationszentrum

Der High Tech Campus Eindhoven (HTCE), der intelligenteste Quadratkilometer in Europa, ist ein Ökosystem mit fast 300 High-Tech-Unternehmen. Mehr als 12.500 Innovatoren, Forscher und Mitarbeiter von multinationalen Unternehmen wie Philips, NXP und Intel, kleinen und mittleren Hightech-Unternehmen, Forschungsinstituten, Dienstleistungsunternehmen, Scale-ups und Start-ups sind dort tätig. Sie arbeiten gemeinsam an den Technologien und Produkten von morgen und haben den High Tech Campus Eindhoven zu einem der globalen Hotspots in den Bereichen Gesundheit und Vitalität, Nachhaltigkeit, angewandte Intelligenz, intelligente Umgebungen und Konnektivität sowie Software und Plattformen gemacht.

Das vom High Tech Campus Eindhoven gegründete KI-Innovationszentrum hat die Aufgabe, KI in der Region Brainport Eindhoven zu industrialisieren. Als Inkubator und Beschleuniger für Anwendungen der Künstlichen Intelligenz unterstützt das Zentrum Unternehmen beim Start und bei der Beschleunigung ihrer KI-Reise. Derzeit beherbergt es 13 KI-Unternehmen und spielt eine entscheidende Rolle in der regionalen Gemeinschaft für angewandte KI. Durch die Vernetzung von Unternehmen, Fachleuten, Unternehmern und Studierenden, die Ausrichtung von Veranstaltungen, Bildungsinitiativen und die Förderung neuer Projekte will das KI-Innovationszentrum die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch fördern und Innovationen im KI-Ökosystem vorantreiben.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.