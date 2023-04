50.000 Unterschriften brauchen die Initiatoren, dann werden sie im Bundestagsausschuss gehört, um Vereinfachungen und bürokratische Entlastungen für Wohnungseigentümer und Mieter bei Stecker-Solar-Geräten vorschlagen zu können. Noch knapp zwei Wochen bleiben und weniger als 10.000 Unterschriften fehlen noch.Andreas Schmitz will sich für mehr Photovoltaik-Balkonanlagen in Deutschland engagieren. Genauer gesagt, will er mehr Menschen ermöglichen, solche Stecker-Solar-Geräte ohne großen Aufwand zu installieren. Deswegen entschied er sich, eine Petition beim Deutschen Bundestag zu starten. Die Bedingungen: ...

