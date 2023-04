Mainz (ots) -Das ZDF und 3sat bitten zur Leipziger Buchmesse vom 27. bis zum 30. April 2023 mit einem ganztägigen Programm, hochkarätigen Autorinnen und Autoren zu Lesungen und Gesprächen auf die neue Literaturbühne.Willkommen!Das ZDF und 3sat, das Gemeinschaftsprogramm von ZDF, ORF, SRG und ARD, begrüßen die Besucherinnen und Besucher der Buchmesse am gemeinsamen Buchmessen-Stand gleich nach dem Eintritt in die Glashalle. Viel Raum für alle Buchbegeisterte und Interessierte bietet das neue räumliche und inhaltliche Konzept von ZDF und 3sat.Die Moderatorinnen und Moderatoren der ZDF- und 3sat-Kulturmarken "Das Literarische Quartett", "aspekte", "Kulturzeit" und "Buchzeit" stellen auf der Literaturbühne die wichtigsten Neuerscheinungen in Einzelgesprächen und Talk-Runden vor.Mehr als 40 Autorinnen und Autoren sind an den Tagen der Buchmesse auf der neuen Literaturbühne zu Gast, unter anderen Bas Kast, Arno Geiger, Helga Schubert, Maria Stepanova, die Leipziger Buchpreisträgerin zur Europäischen Verständigung 2023, Robert Seethaler, Eugen Ruge, Jan Weiler, Roland Kaiser und viele andere mehr. Ein abwechslungsreiches Programm wartet 2023 auf die Besucherinnen und Besucher der ZDF/3sat-Literaturbühne auf der Leipziger Buchmesse.Die Leipziger Buchmesse im TV und in den MediathekenEin Messe-Highlight ist "Das Literarische Quartett spezial - U21" auf der ZDF/3sat-Literaturbühne. Zusammen mit der Gastgeberin der ZDF-Literatursendung, Thea Dorn, diskutieren drei junge Buch- und Literaturbegeisterte über ihre Lieblingslektüre. Gäste sind die 16-jährige Schülerin Cara Platte aus Leipzig, der 17-jährige Schüler Julius Benedikt Zimmermann aus Göttingen und der 16-jährige Schüler Nick Aljoscha Adolff aus Frankfurt am Main. Debattiert wird über zwei Klassiker der Literatur "Frankenstein" von Mary Shelly und "Fabian" von Erich Kästner. Dazu die aktuellen Romane "Der Magier im Kreml" von Giuliano da Empoli und "Young Mungo" von Douglas Stuart. Die Sendung wird am 27. April 2023 auf der Leipziger Buchmesse aufgezeichnet und am Freitag, 28. April 2023, um 0.30 Uhr im ZDF ausgestrahlt. In der ZDFmediathek ist die Spezialausgabe jederzeit abrufbar.Um neue Bücher geht es auch in der 3sat-Sendung "Buchzeit". Gastgeber Gert Scobel stellt mit seinen Mitstreiterinnen in Sachen Buch, Sandra Kegel, Barbara Vinken und Katrin Schumacher, eine Auswahl an Neuerscheinungen des Frühjahrs vor - und dazu gibt es persönliche Lesetipps. In 3sat am Sonntag, 30. April 2023, um 18.00 Uhr zu sehen oder in der 3satMediathek.Und mittendrin im Geschehen "aspekte". Über was auf der diesjährigen Bücherschau in Leipzig geredet oder diskutiert wird, stellt am Freitag, 28. April 2023, 23.30 Uhr, die ZDF-Kultursendung vor.Aktuell berichtet das 3sat-Magazin "Kulturzeit" mit Beiträgen von der Leipziger Buchmesse ab Mittwoch, 26. April 2023, 19.20 Uhr. In der Sendung ein Porträt der russischen Dichterin Maria Stepanova, die zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse mit dem "Leipziger Buchpreis für Europäische Verständigung" ausgezeichnet wird. Außerdem ist "Kulturzeit" live dabei, wenn die Auszeichnung im Gewandhaus vergeben wird. Der "Preis der Leipziger Buchmesse" wird am Donnerstag, 27. April, in der Glashalle auf dem Messegelände verliehen. 15 Nominierte stehen zur Wahl. Mit der Gewinnerin oder dem Gewinner des Belletristik-Preises spricht "Kulturzeit" gleich nach Preisverleihung. Außerdem in Kulturzeit am Freitag, 28. April, 19.20 Uhr, die Welt der Newcomer-Autorinnen und -Autoren, die ihre Karriere in der schnelllebigen Welt der sozialen Medien gestartet haben, wie Satiriker und Instagram-Star El Hotzo, der mit einem ersten Roman "Mindset" ganz klassisch in Buchform auf der Messe vertreten ist.Neues Format "dein buch" mit allen Highlights der LiteraturbühneAm Ende der Leipziger Buchmesse zeigt das ZDF in seinem Programm am Dienstag, 2. Mai 2023, 0.15 Uhr, unter dem Titel "dein buch - der Büchertalk von der Buchmesse in Leipzig" eine 180-minütige Zusammenfassung der Highlights von der ZDF- und 3sat-Literaturbühne. Bereits am Sonntag, 30. Das Buchmessen-Literaturprogramm von ZDF und 3sat ist täglich live in den Mediatheken von ZDF und 3sat zu sehen. In der 3satMediathek sind auch die 3sat-Gespräche von der ARD-Bühne auf der Leipziger Buchmesse zu sehen.