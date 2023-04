Nachhaltiger Hybridbau mit extensiver Dachbegrünung und PV-Anlagen strebt DGNB-Platin an Am Heumarkt 55 / Ecke Gürzenichstraße in der Kölner Altstadt entsteht ein neues Büro- und Geschäftshaus mit rund 6.000 Quadratmeter Mietfläche. Als Projektentwickler tritt der Eigentümer des 1.453 Quadratmeter großen Grundstücks, HANSAINVEST Real Assets, auf. Der Spezialist für Immobilien- und Infrastruktur-Investments kürte am 30. ...

