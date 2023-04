DJ WOCHENVORSCHAU/17. bis 23. April (16. KW)

=== M O N T A G, 17. April 2023 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen März 07:30 FR/Faurecia SA, Umsatz 1Q 08:00 DE/BDI-Präsident Russwurm, Pk auf Hannover Messe 08:00 DE/Durchschnittspreise für Strom und Erdgas 2. Hj 2022 08:30 DE/VDMA-Präsident Heusgen, Pk auf Hannover Messe 09:00 DE/ZVEI-Präsident Kegel , Pk auf Hannover Messe 10:00 DE/Expertenrat für Klimafragen, Pk zur Veröffentlichung des Prüfberichts zur Berechnung der deutschen Treibhausgasemissionen für das Jahr 2022, Berlin 10:45 DE/EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, CDU-Vorsitzender Merz, Statement nach CDU-Präsidiumssitzung, Berlin 10:50 DE/Bundeskanzler Scholz, indonesischer Präsident Widodo, Statement nach Eröffnungsrundgang auf Hannover Messe 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Bundesverband deutscher Banken, PK anlässlich Vorstandssitzung 11:30 DE/Regierungs-PK *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index April 15:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Geldpolitischer Dialog mit Finanzsausschuss des Bundestags *** 17:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede im Council for Foreign Relations 17:15 DE/Siemens AG, PK auf Hannover-Messe 18:00 DE/Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzler Scholz, Zeremonie zur Verleihung des Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in besonderer Ausführung an Bundeskanzlerin a.D. Merkel 18:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Richmond Association for Business Economics 18:30 DE/Bundesverband deutscher Banken, Jahresempfang der privaten Banken mit Grußwort von Bundesfinanzminister Lindner - DE/Bundeskanzler Scholz, indonesischer Präsident Widodo, Eröffnung des deutsch-indonesischen Business Summits, Hannover - EU/Europäisches Parlament, Sitzung u.a. mit Abstimmung zu Fit for 55 mit den Punkten Emissionshandel (EU-EHS), CO2-Grenzausgleich (CBAM) und Klimasozialfonds - JP/Fortsetzung des Treffens der G7-Außenminister (bis 18.4), Karuizawa D I E N S T A G, 18. April 2023 *** 04:00 CN/BIP 1Q *** 04:00 CN/Industrieproduktion März 07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten März 08:00 DE/Baugenehmigungen Februar 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG) Mündliche Verhandlung in Sachen "Normenkontrolle Bundeswahlrecht" 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen April *** 11:00 EU/Handelsbilanz Februar 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:50 DE/Bundeskanzler Scholz, der Bundespräsident der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Berset, Pk nach Gespräch, Berlin 12:00 DE/BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, Pressegespräch zu Elektromobilität mit der Vorsitzenden der Hauptgeschäftsführung, Andreae *** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 1Q *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 1Q *** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 1Q 13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen März 18:00 GB/Easyjet plc, Trading Update 1H *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 1Q *** 22:05 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 1Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Sixt SE, Analystenkonferenz - EU/Beginn der zweittägigen Ministertagung Umwelt - EU/Kommission, Sitzung u.a. zu Cyber Package sowie zu Überarbeitung der Regelwerke zum Management von Bankenkrisen und zur Einlagensicherung - JP/Abschluss des Treffens der G7-Außenminister (seit 16.4), Karuizawa M I T T W O C H, 19. April 2023 *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 1Q 07:15 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Trading Update 1Q *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, März 08:00 NL/Heineken NV, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Verbraucherpreise März 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe 09:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung (ab 13:00) von Bundesaußenministerin Baerbock und Bildungsministerin Stark-Watzinger, Berlin 10:00 DE/BayernLB, ausführliches Jahresergebnis 10:00 DE/Covestro AG, HV *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Februar 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Verbraucherpreise März 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2,3%-Bundesanleihe über 4 Mrd Euro mit Fälligkeit 15.02.2033 *** 12:35 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede bei Enterprise Ireland Summit 13:00 DE/Regierungs-PK *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 1Q 13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 1Q *** 14:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 1Q *** 15:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Kapitalmarkttag *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede im ZEW 17:00 PRT/Bundeskanzler Scholz, portugiesischer Ministerpräsident Costa, Pk nach Gespräch, Lissabon *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 1Q *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** 22:08 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 1Q *** 22:08 US/Tesla Inc, Ergebnis 1Q 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 1Q - EU/Abschluss der zweittägigen Ministertagung Umwelt - EU/Europäisches Parlament, Sitzung u.a. mit Abstimmung über Verordnung über Märkte für Kryptowerte D O N N E R S T A G, 20. April 2023 *** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 1Q *** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1Q (09:00 BI-PK) *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 1Q *** 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Ergebnis 1Q 07:00 CH/Zur Rose Group AG, Trading Update 1Q 07:00 FR/Renault SA, Umsatz 1Q 07:20 SE/Volvo AB, ausführliches Ergebnis 1Q 07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Hawesko Holding AG, ausführliches Jahresergebnis *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Februar *** 08:00 DE/Erzeugerpreise März *** 08:00 DE/Frühindikator Außenhandel zu Exporten in Nicht-EU-Staaten März 08:00 DE/Destatis-Daten zu Personen mit Einwanderungsgeschichte und Migrationshintergrund 2022 *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex April 09:30 EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH) Schlussanträge zum Zugriff der Kriminalpolizei auf Handydaten 09:30 EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH) Urteil zur Verlängerung von Strandkonzessionen in Italien 10:00 DE/Bilfinger SE, HV 10:00 DE/Schaeffler AG, HV 10:00 DE/Pk zum Wohnungsbau-Tag 2023 von Verbänden, Gewerkschaften, Mieterbund 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 11:00 DE/Familienunternehmer-Tage mit Reden von Bundeskanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck, Berlin *** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 1Q *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 1Q *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 1Q *** 13:30 DE/EZB, Veröffentlichung des Protokolls der Ratssitzung 15./16. März *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index April 14:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme am virtuellen Treffen des Major Economies Forums on Energy and Climate Change 16:00 DE/Flughafen Frankfurt-Hahn, PK zu Zukunft des Flughafens mit Insolvenzverwalter Plathner und dem Chef des Käufers Triwo, Adrian *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) April *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren März *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser März 18:00 US/Fed-Cleveland-Präsidentin Mester (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Akron Roundtable Signature Series *** 22:15 US/EZB-Direktorin Schnabel, Gastvorlesung in der Stanford Graduate School of Business 23:00 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede am Eastern Florida State College *** - DE/Nagarro SE, Kapitalmarkttag - DE/GK Software SE, Ende der Andienungsfrist im Zuge der Übernahmeofferte des japanischen Fujitsu-Konzerns *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) *** - DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Videobotschaft zum 55. Jubiläum der Zentralbank Maltas - EU/Europäischer Gerichtshof (EuGH), Urteil zu Gültigkeit der Dienstleistungsrichtlinie - US/Fed-Gouverneurin Bowman (stimmberechtigt im FOMC), Fed-Dallas-Präsidentin Logan (2023 stimmberechtigt im FOMC), Teilnahme an Veranstaltung "Fed Listens" der Dallas-Fed F R E I T A G, 21. April 2023 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Produktionsbericht 9 Monate 01:45 US/Fed-Philadelphia-Präsident Harker (2023 stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Samuel Zell and Robert Lurie Real Estate Center Spring Members' Meeting *** 06:30 CH/Holcim Ltd, Trading Update 1Q *** 07:00 DE/SAP SE, Ergebnis 1Q (14:00 Analystenkonferenz) 08:00 DE/Va-Q-Tec AG, ausführliches Jahresergebnis *** 09:00 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Vortrag bei

