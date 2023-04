MÜNCHEN (dpa-AFX) - Bayern ist nach Darstellung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf dem Weg, das führende Bundesland für Windkraft an Land zu werden. Es gelte bei Erneuerbaren Energien und damit auch bei der Windkraft das Prinzip "klotzen, klotzen, klotzen", sagte Söder am Freitag in der Sendung "Frühstart" von n-tv und RTL.

Bayern sei grundsätzlich stärker bei Sonnenenergie als beim Wind. Er gehe aber davon aus, dass der Freistaat bis Ende des Jahrzehnts seine Flächenziele für die Windkraft schaffen und sogar übertreffen werde. Unter anderem seien die Staatswälder für die Windkraft geöffnet worden.

Die Aussagen Söders gelten als überraschend, da Bayern zuletzt gegenüber anderen Bundesländern bei der Windkraft weiter an Boden verloren hat. In den ersten drei Monaten 2023 wurden in Bayern nur fünf neue Windräder in Betrieb genommen. In den Binnenländern Nordrhein-Westfalen und Brandenburg waren es mit 14 und 17 deutlich mehr.

Der Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann warf Söder vor, er sei auf einer Reise in die Fantasiewelt. Der Anteil der Windenergie am Stromverbrauch betrage in Bayern derzeit etwa fünf Prozent - im Küstenland Schleswig-Holstein liefere die Windenergie mehr Strom als verbraucht werde. Im Vergleich zur Fläche stünden in keinem anderen Flächenland weniger Windräder pro Quadratkilometer als in Bayern./dm/DP/ngu