UnitedHealth Group legt erfolgreichen Jahresstart hin| Erneute Dividendenerhöhung in Aussicht?

Der US Versicherungskonzern UnitedHealth veröffentlicht die Ergebnisse des ersten Quartals in 2023. Das Unternehmen setzt damit den stringenten Wachstumskurs der letzten Jahre weiter fort.



Mit starkem Erlöswachstum, besonders bei dem Tochterunternehmen Optum, das als Service-/ und Finanzdienstleister im Gesundheitssektor agiert, beginnt 2023 für die UnitedHealth Group mit einem sehr erfolgreichen ersten Quartal. Mit dem am heutigen Freitag den 14.04.2023 veröffentlichten Geschäftsbericht hat das Unternehmen erneut die eigenen Gewinnziele übertroffen und die Prognosen für das restliche Jahr erhöht. Bereits im Verlauf des letzten Quartals hatte Konzernchef Andrew Witty die Ziele mehrfach nach oben angepasst. Der Konzern steigerte den Umsatz auf 91,9 Mrd. USD und analog dazu die Gewinne um 16%. Der Gewinn pro Aktie stieg um 5,2% auf 6,26$.









Blick auf die Hauptversammlung



Die erfahrungsgemäß Ende Mai/Anfang Juni abgehaltene Hauptversammlung wird ein weiterer Termin im Kalender der Anleger sein. So stieg die Dividende des Unternehmens seit 2005 Jahr für Jahr weiter an.



