In der Stadtverwaltung Wedel will man nun auf die Vier-Tage-Woche setzen, um für junge und qualifizierte Bewerbende attraktiver zu werden. Weniger arbeiten müssen die indes nicht. Weil der öffentliche Dienst nicht so gut zahlen kann wie die freie Wirtschaft, hat er es schwerer, an Fachkräfte zu gelangen. Das ist zumindest die Erkenntnis des Personalleiters der Stadt Wedel in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...