PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Überwiegend höher sind die wichtigsten Börsen Osteuropas am Freitag ins Wochenende gegangen. Klare Aufschläge gab es in Prag, Budapest und Warschau. Der Handelsplatz in Moskau zeigte sich unverändert.

Der Prager PX beendeten den Tag bei 1418,37 Zählern mit einem Zuwachs von einem Prozent. Die Papiere der auch in Prag notierten österreichischen Bank Erste Group gewannen 3,1 Prozent. Hier könnten die starken Quartalszahlen der großen US-Banken wie JPMorgan beflügelt haben.

In Budapest gewann der Bux 1,40 Prozent auf 43 285,23 Punkte. Auf Wochensicht musste er aber einen Abschlag von 2,1 Prozent hinnehmen. Mit Abstand umsatzstärkster Wert waren am ungarischen Markt am Freitag wieder die Aktien der OTP Bank . Die Papiere legten um 1,3 Prozent zu. Die Anteile am Öl- und Gasunternehmen MOL kletterten um 3,3 Prozent in die Höhe.

Zuwächse verzeichnete auch der Warschauer Aktienmarkt. Der Leitindex Wig-20 verbesserte sich um weitere 0,73 Prozent auf 1854,27 Punkte, nachdem er am Donnerstag bereits deutlich angezogen hatte. Der marktbreite Wig legte um 0,58 Prozent auf 61 293,06 Zähler zu. Die Kursgewinne in Polen gingen quer durch die Branchen. Die vier umsatzstärksten Werte waren zum Wochenausklang PKN Orlen mit plus 0,4 Prozent, Dino Poland mit plus 1,3 Prozent, KGHM mit plus 1,7 Prozent und PKO Bank mit plus 1,5 Prozent.

Der russische Handelsplatz schloss sich der allgemein positiven Stimmung nicht an. An der Moskauer Börse trat der RTS-Index bei 982,94 Punkten auf der Stelle./ste/sto/APA/ajx/he

