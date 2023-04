Goldpreis flirtet mit Rekordhoch - Anleger blicken auf US-Bilanzsaison

Der Goldpreis hat seinen zuletzt positiven Verlauf weiter fortsetzen können. Anhaltende Wirtschaftssorgen, niedrigere Anleiherenditen und ein schwächelnder US-Dollar bleiben treibende Faktoren für das gelbe Edelmetall. Nicht zuletzt spielen die schwelenden Bankenunsicherheiten eine Rolle. Am heutigen Freitag kommt es zum Startschuss der US-Berichtssaison bekannter Geldhäuser. Anleger erhoffen sich neue Hinweise in puncto Bankenstress.

Eine Feinunze Gold (Kassa) kostet am Freitagvormittag rund 2.036 Dollar. US-Inflation fällt auf 5,0 Prozent - Anleger hoffen auf eine in Zukunft umsichtige Geldpolitik Der Rückgang der Teuerung in den USA hat Hoffnungen auf eine in Zukunft behutsame US-Geldpolitik bereits zur Wochenmitte weiter befeuert. Mit 5,0 Prozent lagen die Verbraucherpreise inklusive der Treiber Energie und Lebensmittel unter den Erwartungen von 5,2 Prozent und ebenfalls unter dem Februar-Wert von 6,0 Prozent. Die Kernrate der Inflation präsentierte sich mit 5,6 Prozent allerdings weiter hartnäckig.

Dennoch hoffen Anleger darauf, dass sich die US-Geldpolitik einem möglichen Wendepunkt nähert. In Fachkreisen ist die Rede von einem sogenannten Zinsgipfel, welcher schon bald erreicht sein könnte. Derzeit liegt das Zinsband bei 4,75-5,00 Prozent.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

