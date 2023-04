EQS-Ad-hoc: TRATON SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

TRATON SE gibt vorläufige Ergebnisse für 3M 2023 bekannt



14.04.2023 / 20:37 CET/CEST

München, 14. April 2023 - Gestützt durch eine fortgesetzt starke Nachfrage nach Nutzfahrzeugen, verbesserte Produktionsvolumina und eine starke Produktpositionierung hat die TRATON GROUP in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 eine sehr starke Entwicklung verzeichnet, die deutlich über den Markterwartungen liegt.

Auf Basis vorläufiger Zahlen erwartet die TRATON GROUP für das erste Quartal 2023 einen Absatz von rund 84.600 Fahrzeugen und Umsatzerlöse von rund 11,2 Mrd Euro. Der Auftragseingang wird bei rund 68.500 Fahrzeugen erwartet, insbesondere basierend auf einer weiterhin zurückhaltenden Annahme von Aufträgen angesichts eines sehr großen Auftragsbestands und trotz einer fortgesetzt starken Marktnachfrage.

Die TRATON GROUP erwartet für das erste Quartal 2023 ein Operatives Ergebnis (bereinigt)* von rund 935 Mio Euro und eine Operative Rendite (bereinigt)* von rund 8,4 %. Wesentlich für die Entwicklung sind vor allem eine jeweils starke Verbesserung der Operativen Ergebnisse (bereinigt) von Scania Vehicles & Services (Operatives Ergebnis (bereinigt) rund 550 Mio Euro; Operative Rendite (bereinigt) 13,3%) und MAN Truck & Bus (Operatives Ergebnis (bereinigt) rund 195 Mio Euro; Operative Rendite (bereinigt) 5,8%).

Der Netto-Cashflow von TRATON Operations wird bei rund 735 Mio Euro erwartet. Dies beinhaltet die Erlöse aus dem Verkauf von Scania Financial Services Russland in Höhe von 400 Mio Euro.

Vor dem Hintergrund der besser als erwarteten Entwicklung in den ersten drei Monaten des Jahres beabsichtigt die TRATON GROUP die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 zu überprüfen und das Ergebnis der Überprüfung mit der Zwischenmitteilung am 2. Mai 2023 zu veröffentlichen.



*Die Definitionen des Operativen Ergebnisses (bereinigt) sowie der Operativen Rendite (bereinigt) finden sich auf Seite 54 des Geschäftsberichts 2022 - https://ir.traton.com/websites/traton/German/3000/finanzberichte-_-praesentationen.html



Kontakt:

Lars Korinth

Head of Investor Relations

T +49 152 3137 3138

lars.korinth@traton.com

TRATON SE

Hanauer Straße 26

80992 München, Deutschland

www.traton.com





