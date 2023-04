Der goldene Adler ist gefragt Europäer langen verstärkt bei Goldbarren und Münzen zu. Im Hintergrund steht der Schutz des Vermögens. Für den Verlauf des Jahres 2023 rechnen Experten mit einer weiter hohen Nachfrage nach physischem Gold. Daran sollte auch eine sich abschwächende Inflation nichts ändern. Auch in den USA gehen Münzen und Barren wie warme Semmeln über den Ladentisch. So verkaufte die U. S. Mint im März 215.000 Unzen Gold in Form von Eagle-Goldmünzen. Das ist so viel wie ...

