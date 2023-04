HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4182/ Heinz Wipplinger ist mein Quasi-Nachbar und bei ihm dreht sich seit jeher alles ums Rad. Seit vielen Jahren betreibt er mit seinem kleinen, aber feinen Team das Radgeschäft Enzovelo bei der Friedensbrücke in Wien, das von aussen wie ein griechisches Restaurant aussieht, also eine hohe Sichtbarkeit hat. Im Spontan-Talk leiten wir den Namen her, sprechen über urbane Rädertrends, Alltagsräder für alle Bedürfnisse und auch viele spezielle Nischenprodukte wie Reiseräder, Falträder, Liegeräder sowie Bambusräder. Mit letzteren ist Heinz am Bike Festival 23 dabei. Aber freilich reden wir auch über Zubehör wie Kinder- und Lastenanhänger, Serviceleistungen, Leihräder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...