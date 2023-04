Marktausblick aus dem aktuellen Equity Weekly der Erste Group: "Der globale Aktienmarktindex stieg in der letzten Woche in EUR um +0,3%. Der Stoxx 600 erzielte mit +1,1% eine überdurchschnittlich gute Performance. Der S&P 500 gab in EUR um -0,1% nach, der Nikkei 225 legte in EUR um +0,9% zu. Der globale Emerging Market Index notiert in EUR nur leicht fester (+0,1%). Die wichtigsten Wirtschaftsdaten kamen in der letzten Woche aus den USA. Die veröffentlichte Inflationsrate für März fiel mit 4,985% niedriger aus als im Vormonat und auch leicht niedriger als erwartet. Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zinsanhebungszyklus durch die Fed sind in der Folge angestiegen. Der S&P 500 tendierte daher in der 2. Wochenhälfte fester. Der Goldpreis stieg ebenfalls an. Er befestigte sich ...

