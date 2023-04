Wochenausblick - Es geht wieder los

Werbung







Während die letzten zwei Wochen feiertagsbedingt etwas ruhiger waren, nehmen die Börsen jetzt wieder an Fahrt auf. Nächste Woche warten auf die Anleger wieder einige konjunkturelle Daten, Quartalsergebnisse und Jahreshauptversammlungen.



Montag



Die Woche fängt am Montag eher ruhig an. Konjunkturell lohnt sich lediglich der Blick nach China, wo Zahlen zu den Auslandsinvestitionen erwartet werden. Unternehmensseitig sind die Quartalsergebnisse der US-amerikanischen Finanzunternehmen Charles Schwab und State Street interessant, sowie die Fluggastzahlen von Fraport.









Dienstag



Der Dienstag ist dafür deutlich vollgepackter. Früh treffen schon die Daten zu Bruttoinlandsprodukt und Einzelhandelsumsätze aus China ein, später dann aus Großbritannien die Arbeitslosenquote und Einkommensentwicklung. In Deutschland und der Euro-Zone bieten zudem die ZEW Umfragen zu den Konjunkturerwartungen einen Blick auf die wirtschaftliche Lage. Quartalsergebnisse kommen unter anderem von Johnson & Johnson und Netflix während Boeing zur Jahreshauptversammlung lädt.









Mittwoch



Am Mittwoch müssen Anleger besonders auf die Verbraucherpreise achten. Unter anderem Großbritannien und die Euro-Zone geben einen Einblick in die aktuelle Preisentwicklung im März. Für die deutschen Anleihemärkte gibt außerdem die Auktion der 10-jährigen Bundesanleihen den Takt an. Unternehmensseitig sollten Anleger auf die Quartalszahlen von ASML, Abbott und der NASDAQ sowie die Jahreshauptversammlungen von Airbus, Covestro und der British American Tobacco achten.









Donnerstag



Auch am Donnerstag lohnt sich der Blick nach China. Dort trifft die Zentralbank die neuste Zinssatzentscheidung. Näher am deutschen Markt sind dann die Erzeugerpreise für Deutschland und das Verbrauchervertrauen in der Euro-Zone. Aus den USA sind zusätzlich die Erstanträge der Arbeitslosenunterstützung und der Herstellungsindex der FED wichtig. Zur Hauptversammlung laden unter anderem LVMH, Nestlé, Adobe und Heineken, während Philip Morris, American Express und Volvo die Quartalsergebnisse präsentieren.







Freitag



Auch der Freitag bietet zum Ende der Woche noch einige spannende Termine. Die japanischen Verbraucherpreise und die britischen sowie kanadischen Einzelhandelsumsätze sind für Anleger sicherlich interessant. Außerdem präsentiert S&P die aktuellen Einkaufsmanagerindizes für die wichtigsten Märkte wie Deutschland, Großbritannien oder auch die USA vor. Quartalsergebnisse werden am Freitag etwa von SAP und Procter & Gamble erwartet während L'Oreal zur Jahreshauptversammlung lädt.







