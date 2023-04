Der April ist ein spannender Monat für Dividendenanleger, denn er markiert einen wichtigen Teil in der Dividendensaison 2023. In ihr werden zahlreiche Jahreshauptversammlungen abgehalten. Ein Tagesordnungspunkt bezieht sich dabei häufig auf die vorgeschlagene Dividende. Wird er von den Aktionären genehmigt, steht der Ausschüttung nichts mehr entgegen. Blicken wir auf den Monat April 2023, so lassen sich noch einige hochkarätige Aktien ausfindig machen. Lasst uns diese heute einmal anschauen. High-Yield-Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...