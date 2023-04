Midjourney, Stable Diffusion, ChatGPT: Künstliche Intelligenzen entwickeln sich derzeit so schnell weiter, dass viele Menschen und die Regulierer kaum Schritt halten können. Auch unser Kolumnist fühlt sich überfordert - hat aber auch eine Lösung parat. Wenn es um die Ablieferung von Texten oder Gastbeiträgen geht, gehöre ich zu der Sorte Mensch, die sich damit gern Zeit lässt. Nicht selten reize ich Deadlines aus. Umso ungewöhnlicher fühlt es sich für mich an, noch beim Schreiben dieser Kolumne den Eindruck zu haben, in den nächsten Stunden von der Realität überholt zu werden. Mir scheint es damit aber nicht allein so zu gehen. Doch fangen wir vorne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...