Vor einigen Tagen ging eine Meldung durch die Presse, dass ein schwerer Crash im Anmarsch sei und man sich am besten noch vor dem 1. Mai in Sicherheit bringen solle. Was dahintersteckt und wie echte Investoren auf die drohende Marktkorrektur reagieren sollten, erfährst du hier. Das ist die Prognose Schwere Marktturbulenzen stehen an, ruft Chris Harvey von Wells Fargo (WKN: 857949) den Kunden und Investoren zu, wie die wichtigen amerikanischen Börseninformationsdienste Bloomberg und CNBC berichten. ...

