Die Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) hat erfolgreich ihren zweiten Nanosatelliten DEWA SAT-2 an Bord der SpaceX-Rakete Falcon 9 von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien, USA, aus gestartet. Der Nanosatellit wurde im Forschungs- und Entwicklungszentrum der DEWA von Emiratis in Zusammenarbeit mit NanoAvionics in Litauen konzipiert und entwickelt. Der DEWA SAT-2, ein 6U-Nanosatellit, verfügt über eine hochauflösende Kamera (4,7 m), die für Erdbeobachtungszwecke eingesetzt werden soll. Die hochauflösende Kamera bietet kontinuierliche Zeilenabtastungsbildgebung in sieben Spektralbändern von einer Erdumlaufbahn in Höhe von rund 500 km. Der neue Satellit ist darüber hinaus mit Infrarotgeräten ausgestattet, um Treibhausgase zu messen.

Seine Exzellenz Saeed Mohammed Al Tayer, MD und CEO der DEWA, sagte, dass mit dem im Januar 2021 von Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vize- Präsident und Premierminister der VAE und Herrscher von Dubai, ins Leben gerufenen Space-D-Programm der DEWA der Betrieb, die Instandhaltung und Planung der Netzwerke der DEWA durch Nanosatelliten und Fernsensortechnologien verbessert werden sollen. Ein weiteres Ziel des Programms bestehe in der Schulung von Emiratis, die sich auf die Nutzung von Weltraumtechnologien in den Strom- und Wassernetzen spezialisieren.

Al Tayer vermerkte, dass die DEWA ihre Cloud-Computing-Netzwerke mit Nanosatellitentechnologie unterstützen und auf diese Weise die Digitalisierung von Energie- und Wassernetzen verbessern wolle. Das Ziel bestehe in der Steigerung von Effizienz und Wirksamkeit von Planung, Betrieb und präventiver Instandhaltung der Bereiche Erzeugung, Übertragung und Verteilung ebenso wie intelligente Netze, Kraftwerke und Elektrofahrzeug-Ladestationen. Mit diesem Ansatz wolle die DEWA die Kosten senken und die Investition in ihre Anlagen verbessern. Darüber hinaus trage dies zur Entwicklung von Nutzungsfällen bei, die ihrerseits den Ausbau des Versorgungssektors weltweit fördern.

Die kombinierte Nutzung der Bilder des DEWA SAT-2 und der IoT-Messungen des DEWA SAT-1 soll die DEWA in die Lage versetzen, die betriebliche Leistung von Kraftwerken und Entsalzungsanlagen zu verbessern, indem präzise Schätzungen von Meerwassertemperatur und Salzgehalt sowie Erkennung von Algenblüten vorliegen. Hinzu kommen Nebelüberwachung und Vorhersagen.

Der DEWA SAT-1 wurde im Januar 2022 gestartet, und die DEWA setzte damit als erstes Versorgungsunternehmen der Welt einen Nanosatelliten zur Verbesserung von Betrieb, Instandhaltung und Planung von Strom- und Wassernetzen ein. Der Nanosatellit wurde im Forschungs- und Entwicklungszentrum der DEWA im Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park konzipiert und entwickelt.

