Baierbrunn (ots) -Anmoderation: In diesem Winter hatte es der Schimmel leicht in unseren Wohnungen. Es wurde nur wenig geheizt und in kühlen Räumen siedeln sich leicht Schimmelpilze an. Petra Terdenge hat sich erkundigt, was das für unsere Gesundheit bedeutet:Sprecherin: Schimmelpilze sind weniger gefährlich, als manche Leute denken. Zum Beispiel gibt es keine Hinweise darauf, dass Schimmelsporen in der Luft Krebs verursachen. Doch es kann trotzdem zu Beschwerden kommen, sagt Dr. Reinhard Door von der Apotheken Umschau:O-Ton Reinhard Door 20 sec."Bei manchen Menschen können Allergien entstehen, mit den bekannten Symptomen. Bei Kindern kann sich bereits bestehendes Asthma verschlechtern. Wirklich aufpassen sollten allerdings immungeschwächte Menschen, wobei Immunschwäche nicht gleich Immunschwäche ist. Dazu sollte man sich mit dem Arzt beraten."Sprecherin: Am besten können wir Schimmel vorbeugen, indem wir zwei- bis dreimal täglich stoßlüften. Kommt es trotzdem zu einem Befall, sollten wir diesem zügig zu Leibe rücken:O-Ton Reinhard Door 12 sec."Bis zu einem halben Quadratmeter kann man das selber entfernen, einfach mit gewöhnlichem Haushaltsreiniger wegwischen. Da sollte man allerdings wasserdichte Handschuhe tragen und eine Maske mit Schutzfilter."Sprecherin: Viele greifen zu Schimmel-Ex, um die hässlichen Flecken zu bekämpfen. Doch das ist nicht empfehlenswert. Diese Sprühflaschen enthalten in der Regel so genannte Biozide, die Schimmelpilze abtöten und ihr Wachstum hemmen.O-Ton Reinhard Door 13 sec."Solche Inhaltsstoffe sind zum einen der Gesundheit nicht zuträglich, zum anderen wirken sie einfach nicht nachhaltig. Dazu kommt noch, wenn man die Flüssigkeit versprüht, dann verteilt man die Schimmelsporen schön in der Luft."Abmoderation: Wer sich ganz sicher fühlen will, kann zur Schimmelbekämpfung auch hochprozentigen Alkohol benutzen, schreibt die Apotheken Umschau. Den Wischlappen sollte man anschließend in einem luftdichten Müllsack entsorgen, die Kleidung waschen und gründlich lüften.