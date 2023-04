Ravensburg (ots) -Homosexualität ist leider immer noch ein Tabuthema in der Gesellschaft, über das kaum offen gesprochen wird. Wir haben uns aber die Frage gestellt: Wie schwul ist Deutschland eigentlich wirklich? Da wir nicht alle Einwohner in Deutschland befragen können, haben wir anhand des Suchverhaltens in Google Rückschlüsse auf die Anzahl der homosexuellen Männer in Deutschland gezogen.Aufbau der AnalyseMithilfe diverser Keyword-Analyse-Tools wurde das monatliche Suchvolumen von insgesamt 13.399 Suchbegriffen, in denen das Wort "Gay" vorkommt, auf Bundeslandebene analysiert.Für eine bessere Analyse des Suchverhaltens wurden die Suchbegriffe in übergeordnete Cluster zusammengefasst. Auf der höchsten Ebene sind folgende drei thematische Cluster entstanden:- Porn: mit 12.591 Suchbegriffen und einem gesamten monatlichen Suchvolumen von 4.445.310 (z.B. "Gay Porn" oder "Gay Video")- Dating: mit 658 Suchbegriffen und einem gesamten monatlichen Suchvolumen von 1.126.580 (z.B. "Gay Chat", "Gay Dating Seiten (https://gaydating-vergleich.de/)" oder "Gay Dating Apps (https://gaydating-vergleich.de/gay-dating-apps/)")- Broad: mit 150 allgemeinen Suchbegriffen die keinem konkreten Cluster zugeordnet werden konnten und einem monatlichen Suchvolumen von 244.910 (z.B. "Gay Filme")Pro Bundesland und Cluster ergab sich daraus schließlich ein gesamtes Suchvolumen pro Monat, welches mehrere tausend Begriffe rund um das Thema "Gay" beinhaltet. Die Anzahl der Suchen entspricht jedoch nicht der Zahl der Menschen, da eine Person mehrmals pro Monat nach den gleichen Begriffen suchen kann. Besonders im Cluster Porn ist die Anzahl der sogenannten "Unique Searches" deutlich geringer als das Suchvolumen. Außerdem hängt die Summe der Suchanfragen auch von der Anzahl der Einwohner ab. Je mehr Einwohner, desto höher ist das Suchvolumen. Deshalb teilt sich das Ergebnis in folgende drei Bereiche auf:1. Summe der Suchanfragen in absoluten Zahlen2. Summe der Suchanfragen in Relation zur Anzahl der Männer zwischen 16 und 65+3. Anzahl der Suchenden/Männer unter Berücksichtigung der Unique SearchesErgebnisseSumme der Suchanfragen in absoluten ZahlenWerden einfach nur die absoluten Zahlen betrachtet, suchen in NRW die meisten Menschen online nach Gay Inhalten. Genauer gesagt sind es 1.288.439 Suchanfragen pro Monat. Auf Platz 2 kommt Bayern mit 775.138 und auf Platz 3 Baden-Württemberg mit 661.373 Suchanfragen pro Monat.Porn: Wird nur das Cluster Porn betrachtet, ändern sich die Top-3 und anstelle von BaWü kommt Hessen. In Hessen suchen die Menschen also mehr und häufiger nach Suchbegriffen in Verbindung mit Gay und Porn.Dating: Im Cluster Dating ändert sich die Reihenfolge auf den hinteren Plätzen. So ist der Anteil an Suchbegriffen wie z.B. "gay chat" in Niedersachsen und Berlin höher als in Hessen.Broad: Im Cluster Broad, in das Suchbegriffe wie z.B. "gay sauna", "gay flag", "gay geschichten" oder "gay filme" fallen, liegt Brandenburg an erster Stelle. Gefolgt von NRW, Bayern und Sachsen-Anhalt.Suchanfragen in Relation zu den männlichen Einwohnern zwischen 16-65+Hier wurde die Anzahl an Suchanfragen in Relation zu den männlichen Einwohnern zwischen 16 bis 65+ im jeweiligen Bundesland gesetzt. Das Ergebnis ändert sich dadurch massiv. Die Top-5 sind nun: Berlin (28,6 %), Hessen (25,6 %), Hamburg (24,3 %), Bayern (20,3 %) und Bremen (19,1 %). Oder anders ausgedrückt: In Berlin suchen 28,6 % der männlichen Einwohner zwischen 16 und 65+ im Internet nach Suchbegriffen, in denen das Wort "Gay" vorkommt.Porn: Im Cluster Porn bleibt die Reihenfolge nahezu unverändert. Nur auf den hinteren Plätzen gibt es Verschiebungen.Dating: Im Cluster Dating hingegen rückt Hamburg (5,1 %) auf Platz 2 vor. Gefolgt von Bayern (4,1 %) und Mecklenburg-Vorpommern (3,8 %).Broad: Im Cluster Broad sind die Top-5: Berlin (1,3 %), Hamburg (1,1 %), Hessen (1,0 %), Bayern (0,9 %) und NRW (0,8 %).Anzahl der Suchenden/Männer unter Berücksichtigung der Unique SearchesUm eine bessere Aussage über die tatsächliche Anzahl der Menschen hinter den Suchen zu bekommen, wurden im letzten Schritt die Unique Searches mit einberechnet. Mithilfe des Traffic Analyse-Tools similarweb wurden die größten Seiten in den jeweiligen Clustern auf Unique Searches analysiert. Sprich wie viele Menschen besuchen die gleiche Webseite mehrmals pro Monat und wie viele nur einmal. Im Bereich Porn liegt die Anzahl der Unique Searches bei 32 %, im Dating bei 91 % und Broad 99 %. Das heißt, dass im Bereich Porn die gleiche Suchanfrage im Schnitt 3,2-mal von einer Person gesucht wird.Werden alle drei Cluster zusammengefasst sehen die Top-5 wie folgt aus:1. NRW: 595.0252. Bayern: 363.3343. BaWü: 301.8864. Hessen: 285.1215. Niedersachsen: 227.065Porn: Im Cluster Porn tauscht Hessen mit BaWü den dritten Platz. Ansonsten bleibt die Reihenfolge unverändert.Dating: Im Cluster Dating rücken Niedersachen und Berlin auf die Plätze 4 und 5 vor. Außerdem tauschen Rheinland-Pfalz und Sachen die Plätze 6 und 7.Broad: Im Cluster Broad tauschen Berlin und Niedersachen die Plätze 7 und 8. Die restlichen Positionen bleiben auch hier unverändert.Alle Daten sind folgender Präsentation im Detail ersichtlich: zur Präsentation (https://gaydating-vergleich.de/wp-content/uploads/2023/04/Wie-schwul-ist-Deutschland.pdf)