Die Konsolidierung in der Pharma- und Biotechbranche schreitet voran. Merck kauft Prometheus Biosciences für fast 11 Mrd. US-Dollar. Starker Kursabsturz bei der indischen Infosys. Die Bankenkrise in den USA und Europa belastet den Ausblick des IT-Spezialisten. Das Geschäft bei Traton brummt. Der Nutzfahrzeughersteller konnte in ersten drei Monaten kräftig beim Umsatz und operativen Ergebnis wachsen.Der Handel in Asien startet uneinheitlich in die Woche. Während die Aktienmärkte in Japan und China leicht im Plus notieren, verzeichnen Südkorea und Taiwan ...

