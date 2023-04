DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KI - Elon Musk will offenbar Open AI Konkurrenz machen, dem einst von ihm mitgegründeten Hersteller des Sprachmodells ChatGPT. Wie jetzt bekannt wurde, hat Musk schon im März ein neues Unternehmen mit dem Namen X.AI eintragen lassen. In dem entsprechenden Dokument wird zwar der Zweck des Unternehmens nicht beschrieben, allerdings deutet die Endung des Namens darauf hin, dass es sich um Artificial Intelligence dreht, also Künstliche Intelligenz (KI). Musk wird als einziges Mitglied des Aufsichtsgremiums von X.AI genannt. (Frankfurter Allgemeine)

WOOM - Für den österreichischen Fahrradspezialisten für Kinder schafft das rasante Wachstum auch Probleme, sagten Unternehmensgründer Marcus Ihlenfeld und der Vorstandsvorsitzende Paul Fattinger im Gespräch mit der FAZ. Die starke Nachfrage bedingt auch mehr Personal, um Schritt halten zu können. Mittlerweile hat Woom einen Teil der Produktion wieder nach Europa zurückverlagert. (Frankfurter Allgemeine)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zur Redaktion: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/smh

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2023 01:28 ET (05:28 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.