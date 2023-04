Der deutsche Leitindex hat am Freitag erneut Gas gegeben. Gute US-Bankenzahlen trieben des DAX zeitweise bis auf 15.841 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Januar 2022. Ins Wochenende ging der DAX letztendlich mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 15.807,50 Zähler. Zum Wochenstart wird der Index noch etwas höher erwartet.Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montag rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn elf Punkte höher auf 15.818 Zähler. Das bisherige Allzeithoch des DAX wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...