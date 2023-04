DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss ihre Zinsen aus Sicht von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel weiter erhöhen. In einer Rede im Peterson Institute for International Economics sagte Schnabel laut veröffentlichtem Redetext, die Inflationslage müsse sich schon deutlich bessern, ehe die EZB ihre Zinserhöhungen einstellen könne, und die jüngsten Finanzmarktturbulenzen müssten zu einer "exzessiven" Straffung der Kreditkonditionen führen, um den EZB-Kurs zu beeinflussen. Der EZB-Rat fällt die nächste Leitzinsentscheidung am 4. Mai. Zuvor veröffentlicht Eurostat am 2. Mai Verbraucherpreisdaten für April und die EZB selbst die Ergebnisse ihrer aktuellen Quartalsumfrage zur Kreditvergabe. "Wenn sich die Inflationsaussichten nicht deutlich verbessern, werden wir die Zinsen voraussichtlich weiter anheben", sagte Nagel. Die EZB sei verpflichtet, für Preisstabilität zu sorgen, und deshalb sei es sicherlich viel zu früh, um die Zinsen nicht weiter anzuheben oder gar an eine Senkung zu denken. Manche EZB-Ratsmitglieder haben in letzter Zeit gewarnt, dass die Bankturbulenzen die Kreditvergabe und damit Wachstum und Inflation zusätzlich bremsen dürften. Nagel sagte dazu: "Im Vorfeld unserer nächsten Sitzung müssen wir prüfen, ob die jüngsten Turbulenzen zu einer übermäßigen Verschärfung der Kreditbedingungen geführt haben. Sollte dies der Fall sein, könnte dies Auswirkungen auf unseren geldpolitischen Kurs haben."

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen März

07:30 FR/Faurecia SA, Umsatz 1Q

17:15 DE/Siemens AG, PK auf Hannover-Messe

- US 14:30 Empire State Manufacturing Index April PROGNOSE: k.A zuvor: -24,6

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.961,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.170,25 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 13.181,00 -0,0% Nikkei-225 28.471,27 -0,1% Schanghai-Composite 3.370,75 +1,0% +/- Ticks Bund -Future 134,37 0 Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 15.807,50 +0,5% DAX-Future 15.945,00 +0,2% XDAX 15.804,21 +0,2% MDAX 27.788,48 +0,8% TecDAX 3.315,81 -0,2% EuroStoxx50 4.390,75 +0,6% Stoxx50 4.044,51 +0,5% Dow-Jones 33.886,47 -0,4% S&P-500-Index 4.137,64 -0,2% Nasdaq-Comp. 12.123,47 -0,4% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,37% -58

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Europas Börsen dürften wenig verändert in die neue Woche starten. Vor Veröffentlichung der chinesischen BIP-Daten am Dienstag werden sich die Anleger vermutlich erst einmal zurückhalten. Das Umfeld ist neutral. Wieder hochgekochte Zinssorgen haben die Notierungen an Wall Street am Freitag belastet. Dem stehen aber erste positive Indikationen von der gerade beginnenden Berichtssaison auf beiden Seiten des Atlantiks gegenüber - insbesondere die besser als erwartet ausgefallenen ersten Zahlen der US-Banken sorgten für Erleichterung unter den Anlegern.

Die US-Großbank JP Morgan zeigt mit einem Rekordquartal zu einem Zeitpunkt, an dem die Wall Street angesichts des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank und Signature Bank im vergangenen Monat nervös geworden ist, dass sie von der Krise sogar noch profitieren konnte. Aber auch die Zahlen von Wells Fargo und der Citigroup konnten sich laut CMC sehen lassen. Der Schlüssel für den Aktienmarkt in den kommenden Wochen dürfte im Verlauf der Berichtssaison liegen: Sie könnte ähnlich überraschen wie zu Beginn des Jahres, heißt es.

RÜCKBLICK: Fester - Die positiv aufgenommenen US-Erzeugerpreise vom Vortag wirkten nach. Sie hatten Inflationssorgen gemildert und damit die Hoffnung auf ein nahendes Zins-Top in den USA untermauert. Für eine positive Überraschung an der Inflationsfront sorgten zudem die Preise im deutschen Großhandel. Auch setzte die gerade beginnende Berichtssaison für erste positive Impulse. Die Geschäftszahlen von JP Morgan, der Citigroup sowie Wells Fargo wurden positiv am Markt zur Kenntnis genommen. Europas Banken bildeten mit plus 3,0 Prozent die Sektorspitze. Palfinger ist gut in das Jahr gestartet, die Aktien sprangen um 6 Prozent an. Auch beim Luxushersteller Hermes läuft es rund: Nachdem bereits LVMH am Vortag für eine Überraschung sorgte und die Aktien auf Rekordhoch trieb, zogen Hermes nun mit weiteren 1,5 Prozent Plus nach. Alstom gaben um 3 Prozent nach. Hier wirft der überraschende Abgang des Finanzchefs Fragen zum Zeitpunkt auf, hieß es von den Citi-Analysten.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Der DAX hatte im Verlauf ein neues Jahreshoch bei 15.841 Punkten markiert. Nach den positven GEschäftszahen der US-Banken gewannen Deutsche Bank 4,6 Prozent und Commerzbank 5,6 Prozent. Covestro (+2,5%) hat einen guten Jahresauftakt hingelegt. Analysten lobten bei den vorläufigen Zahlen die EBITDA-Entwicklung. Surteco schlossen nach Geschäftszahlen 4,6 Prozent fester.Für Beiersdorf ging es vor allem optisch 1,1 Prozent nach unten - das Unternehmen schüttete eine Dividende von 70 Cents je Aktie aus. Zahlen und die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms sorgten für Kauflaune bei Nagarro, für die Aktie ging es um 7,8 Prozent nach oben. Zudem setzte sich die Erholung bei Immobilienaktien fort: Vonovia gewannen 3,1 Prozent, Aroundtown 6,4 Prozent oder LEG Immobilien 2,5 Prozent. Bei der Deutschen Börse kam es nach der jüngsten Kursentwicklung zu Gewinnmitnahmen - die Aktie büßte 1,5 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Traton hatte vorläufige Erstquartalszahlen veröffentlicht und von einem positiven Jahresbeginn "deutlich über den Markterwartungen" berichtet. Dank der positiven Entwicklung stellte Traton eine Anhebung der Prognose für 2023 in Aussicht. Die Titel wurden 5 Prozent fester getaxt.

USA - AKTIEN

Etwas leichter - Die US-Börsen wurden von wieder hochgekochten Zinssorgen belastet. Die am Vortag im Zuge unerwartet niedriger Inflationsdaten gespielte Hoffnung auf ein baldiges Zinserhöhungsende bekam Risse. Die stärker als prognostiziert gestiegene Industrieproduktion im März belastete ebenso wie die aufgehellte Stimmung unter US-Verbrauchern im April. Ausgabefreudige US-Konsumenten sprachen nicht für eine Rezession und auch nicht für eine nachgebende Inflation. Wie ein Weckruf wirkte da Fed-Governor Christopher Waller: "Die Geldpolitik muss weiter gestrafft werden", sagte Waller unmissverständlich. Gegen den negativen Markttrend zogen die Bankenkurse um 3,5 Prozent an. Denn die Ergebnisse von JPM, Citi sowie Wells Fargo zum ersten Quartal hatten allesamt positiv überrascht. Für JPM ging es um 7,6 Prozent nach oben, für Citigroup um 4,8 Prozent. Wells Fargo drehten im Verlauf hauchdünn ins Minus, die Aktie war seit Anfang April schon gut gelaufen. Boeing verloren 5,6 Prozent. Der US-Flugzeughersteller hatte die Auslieferung einiger 737 Max-Maschinen wegen fehlerhaft eingebauter Teile gestoppt. Verantwortlich ist der Zulieferer Spirit Aerosystems (-20,7%). Blackrock (+3,1%) lieferte schwache Erstquartalszahlen, aber der Gewinn im ersten Quartal schlug die Erwartungen.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,09 +11,4 3,98 -32,7 5 Jahre 3,60 +10,4 3,50 -40,0 7 Jahre 3,56 +9,0 3,47 -41,0 10 Jahre 3,52 +7,4 3,44 -36,2 30 Jahre 3,74 +4,8 3,69 -23,4

Gesunkene Notierungen zogen mit wieder gestiegenen Zinsfantasien die Renditen deutlich nach oben.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:50 Uhr Do, 18:26 Uhr % YTD EUR/USD 1,0981 -0,1% 1,1064 1,1056 +2,6% EUR/JPY 147,09 -0,0% 146,65 146,37 +4,8% EUR/CHF 0,9820 -0,2% 0,9825 0,9808 -0,8% EUR/GBP 0,8851 +0,0% 0,8827 0,8825 +0,0% USD/JPY 133,95 +0,1% 132,55 132,40 +2,2% GBP/USD 1,2406 -0,1% 1,2534 1,2528 +2,6% USD/CNH (Offshore) 6,8792 +0,2% 6,8401 6,8705 -0,7% Bitcoin BTC/USD 29.981,13 -1,4% 30.840,44 30.374,31 +80,6%

Der Dollar erholte sich nach den jüngsten Abgaben, der Dollar-Index gewann 0,6 Prozent. Die Waller-Aussagen in Verbindung mit den positiven Daten zur Verbraucherstimmung ließen erneut Zinserhöhungsspekulationen aufkommen. Der Euro fiel nach seinem Jahreshoch bei 1,1076 Dollar mit der Dollarstärke unter die Marke von 1,10.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,55 82,52 +0,0% +0,03 +2,6% Brent/ICE 86,34 86,31 +0,0% +0,03 +1,8%

Die Erdölpreise stiegen moderat (+0,6 bzw. +0,4%); die verbesserten Wirtschaftsdaten in den USA, aber auch in China, wo das Verbrauchervertrauen ebenfalls einen Sprung gemacht hatte, dürften die Nachfrage befeuern, hieß es. Die Internationale Energie-Agentur warnte, dass die Förderkürzungen der Kartellgruppe Opec+ den Erdölmarkt stärker und früher ins Ungleichgewicht bringen könnte als ursprünglich veranschlagt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.004,73 2.004,25 +0,0% +0,48 +9,9% Silber (Spot) 25,31 25,35 -0,1% -0,03 +5,6% Platin (Spot) 1.042,30 1.044,83 -0,2% -2,53 -2,4% Kupfer-Future 4,11 4,11 +0,2% +0,01 +7,9%

Dollarstärke und steigende Marktzinsen belasteten den Goldpreis (um 1,7%).

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

ZNETRALBANK CHINA

hat am Montag mehr Liquidität zu unveränderten Zinssätzen ins Finanzsystem gepumpt. Das deutet darauf hin, dass sie an den aktuellen Leitzinsen in diesem Monat festhalten könnte. Die People's Bank of China (PBOC) stellte dem Bankensystem über ihre einjährige mittelfristige Kreditfazilität 170 Milliarden Yuan (22,5 Milliarden Euro) Liquidität zu einem Zinssatz von 2,75 Prozent zur Verfügung.

EZB-GELDPOLITIK

INNENPOLITIK FRANKREICH

Der französische Verfassungsrat hat die Kernpunkte der umstrittenen Rentenreform gebilligt. Die obersten Verfassungshüter erteilten in einer am Freitagabend veröffentlichten Erklärung unter anderem dem wichtigsten Reformvorhaben der Regierung von Präsident Emmanuel Macron, der Anhebung des Renteneinstiegsalters von 62 auf 64 Jahre, ihre Zustimmung. Andere Punkte des Reformprojekts wiesen sie zurück.

INNENPOLITIK USA

Die US-Ermittler werfen dem mutmaßlichen Verantwortlichen für das Durchsickern geheimer US-Regierungsdokumente Geheimnisverrat vor. Dem am Donnerstag vor laufenden Fernsehkameras festgenommenen Mann wird vorgeworfen, für eine der folgenschwersten Veröffentlichungen geheimer US-Dokumente der vergangenen Jahre verantwortlich zu sein.

TRATON

hat am Freitagabend vorläufige Erstquartalszahlen veröffentlicht und diese als "deutlich über den Markterwartungen" liegend charakterisiert. Die positive Entwicklung sei durch eine fortgesetzt starke Nachfrage nach Nutzfahrzeugen, verbesserten Produktionsvolumina und einer starken Produktpositionierung in den ersten drei Monaten 2023 gestützt worden. Vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung beabsichtigt Traton die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 zu überprüfen. Der möglicherweise revidierte Ausblick soll am 2. Mai 2023 mit dem Zwischenbericht veröffentlicht werden.

Der Nutzfahrzeugkonzern erwartet auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen für das erste Quartal 2023 einen Absatz von rund 84.600 Fahrzeugen und Umsatzerlöse von rund 11,2 Milliarden Euro. Der Auftragseingang wird bei rund 68.500 Fahrzeugen erwartet, insbesondere basierend auf einer weiterhin zurückhaltenden Annahme von Aufträgen angesichts eines sehr großen Auftragsbestands und trotz einer fortgesetzt starken Marktnachfrage. Traton geht zudem von einem bereinigten Betriebsergebnis von rund 935 Millionen Euro und einer operativen bereinigten Rendite von rund 8,4 Prozent aus.

NAGA GROUP

hat die Begebung einer kurzlaufenden Wandelschuldverschreibung angekündigt. Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats soll sie unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts für die Aktionäre mit einem Gesamtnennbetrag von 8.200.000 Dollar umfassen. Hierfür liege die Zeichnungszusage eines Großinvestors vor, teilte das Hamburger Unternehmen mit. Der Ausgabebetrag entspricht 100 Prozent des Nennbetrags, der Kupon bei 11 Prozent. Die Laufzeit liegt bei nur 6 Monaten, vom 28. April 2023 bis zum 30. Oktober 2023. Der Wandlungspreis liegt bei 1,97 Dollar, die Aktien hatten am Freitag im Xetra-Handel bei 1,746 Euro geschlossen, zum aktuellen Zeitpunkt umgerechnet also 1,9385 Dollar.

SEAT

Steigende Kosten auf Kunden und das Unternehmen sieht die VW-Tochter Seat zukommen. Vor allem E-Mobilität werde teurer. Darauf wies Entwicklungsvorstand Werner Tietz im Interview mit der Branchen- und Wirtschaftszeitung "Automobilwoche" hin. Seat prüfe derzeit Pläne zum Ausbau der Mikro-Mobilität, sehe jedoch steigende Kosten rund um die E-Mobilität.

MERCK & CO.

übernimmt Prometheus Biosciences Inc. für 10,8 Milliarden Dollar. Wie das US-Pharmaunternehmen mitteilte, soll damit die Pipeline gegen Immunkrankheiten gestärkt werden.

