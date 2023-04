Was der US-Investmentriese J.P. Morgan am Freitag zum ersten Quartal 2023 zu berichten hatte, konnte sich wahrlich sehen lassen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 25, der Gewinn pro Aktie sogar um 56 Prozent. Ist der Weg der Aktie nach oben also frei?

Den vollständigen Artikel lesen ...