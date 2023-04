The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.04.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.04.2023



ISIN Name

IT0005105843 B.T.P. 15-23 FLR

AU3SG0001159 NSW TREASURY CORP. 2023

XS1397054245 EIKA BOLIGKRED. 16/23 MTN

XS1811213781 SOFTBANK GROUP 18/23

XS2177575177 E.ON SE MTN 20/23

AT0000A2EJZ6 OESTERREICH 20/23 MTN

US459058JV60 WORLD BK 21/23

SK4120004987 SLOWAKEI 2026 206

XS1811212890 SOFTBANK GROUP 18/23