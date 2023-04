The following instruments on XETRA do have their first trading 17.04.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 17.04.2023Aktien1 CA24345T1003 Decisive Dividend Corp.2 FR0013231180 Osmozis S.A.3 US7940931048 Salem Media Group Inc.4 LU2607735342 Arrival Group S.A.5 CA70470T2092 PeakBirch Commerce Inc.Anleihen/ETF1 US931142FA65 Walmart Inc.2 US931142FD05 Walmart Inc.3 FR001400HCR4 Crédit Agricole S.A.4 DE000DD5A2Z0 DZ BANK AG5 DE000DD5A2X5 DZ BANK AG6 DE000DD5A2W7 DZ BANK AG7 DE000DD5A2V9 DZ BANK AG8 CH1249416020 Akademiska Hus AB9 US02665WEH07 American Honda Finance Corp.10 XS2307879721 BNG Bank N.V.11 USC68012AH39 OMERS Finance Trust12 XS2613838296 OP-Asuntoluottopankki Oyj13 XS2613629372 Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG14 US931142FC22 Walmart Inc.15 US931142FE87 Walmart Inc.16 US02665WEF41 American Honda Finance Corp.17 DE000CZ43ZX7 Commerzbank AG18 DE000HLB48P2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 XS2613821300 Nederlandse Waterschapsbank N.V.20 US931142FB49 Walmart Inc.21 IE000XG0ZRI7 Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF22 IE00018LB0D8 Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF23 IE000Q0IU5T1 Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF24 IE000L4EH2K5 Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF25 IE000AIFGRB9 Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF