DJ BDI: Wirtschaftliche Dynamik nimmt nur verhalten Fahrt auf

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat seine Prognose für das Exportwachstum im laufenden Jahr auf 2 Prozent verdoppelt, sieht die wirtschaftliche Dynamik in Deutschland aber lediglich verhalten Fahrt aufnehmen. Der Verband appellierte zudem an die Bundesregierung, den deutschen Industriepreis auf ein europäisch wettbewerbsfähiges Niveau abzusenken. Die aktuell hohen Energiepreise belasteten Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit und führten zu einem Rückgang des deutschen Weltmarktanteils, so der BDI. "Die wirtschaftliche Dynamik in unserem Land ist aktuell noch ausgesprochen gering", sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm zum Auftakt der Hannover Messe.

Der prognostizierte Exportanstieg von 2 Prozent in diesem Jahr sei zwar doppelt so hoch wie in der BDI-Prognose zum Jahresauftakt. Allerdings sei das Wachstum bei der Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen 2022 mit knapp 3 Prozent höher gewesen. Der Welthandel wird den BDI-Erwartungen zufolge mit 2,5 Prozent auch stärker zunehmen als die deutschen Exporte. "Erneut verlieren wir Weltmarktanteile, weil der Welthandel stärker wächst als unsere Ausfuhren - die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands schwindet", warnte Russwurm.

Der Verband erwartet für das laufende Jahr zudem einen Anstieg der Produktion im verarbeitenden Gewerbe von 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dabei entsteht das Produktionswachstum dem BDI zufolge nun wieder mehr in der Breite der Industrie und ist getrieben von der Innovationsfähigkeit des Sektors. Russwurm appellierte an die Politik, ihren Beitrag zu leisten, damit der Innovationsmotor der deutschen Industrie weiter läuft für die dringend notwendige Dekarbonisierung und den digitalen Wandel. Auch gehe es darum, das Wachstum der deutschen Wirtschaft zu stärken, damit diese weiterhin im globalen Wettbewerb ein "ernstzunehmender Mitspieler" sein könne, so Russwurm.

Industrie braucht niedrigeren Industriestrompreis

Die Industrie wolle massiv investieren. Dafür benötige sie aber Bürokratieabbau, spürbare Steuersenkungen sowie verlässliche und bezahlbare Energieversorgung. Vor allem die aktuellen Preise für Strom und Energie machen der globalen Wettbewerbsfähigkeit und dem Investitionsverhalten laut BDI zu schaffen. "Der hohe Industriestrompreis muss dringend wieder auf ein wettbewerbsfähiges europäisches Niveau zurück, sonst droht die Transformation in der Industrie zu missglücken", erklärte Russwurm.

Es sei kein Selbstläufer, dass die Industrie stark bleibt. Deshalb sollte die Ampel-Koalition nun schleunigst vom Krisen- in den Gestaltungsmodus wechseln, wie der Industrieverband mahnte.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2023 02:00 ET (06:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.