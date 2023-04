Der DAX startet mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent in die neue Handelswoche, nachdem er in der vergangenen ein Jahreshoch markiert hatte. 30 Minuten vor dem Xetra-Start wird der deutsche Leitindex bei 15.815 Zählern berechnet. Günstige Inflationsdaten und starke Q1-Zahlen einiger US-Großbanken sorgen für stärkere Zuversicht unter den Anlegern. In der laufenden Woche werden weitere Finanzunternehmen ihre Bücher öffnen.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

