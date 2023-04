Hall in Tirol (ots) -Nach dem langen, trüben Winter steigt die Vorfreude auf die sonnige Jahreszeit - haben Sie ihre Entscheidung für ihren Sommerurlaub schon getroffen? Ein Geheimtipp im Herz der Alpen ist die Ferienregion Hall-Wattens. Abseits des Massentourismus erwarten Besucher hier naturbelassene Seitentäler, besondere Orte zum Entdecken und ein gastfreundliches Ambiente.Der Zirbenweg - ein Wandergenuss am Erlebnisberg GlungezerBerühmt, beliebt und jedes Mal ein erhebendes Erlebnis: Der sieben Kilometer lange Zirbenweg ist ein faszinierender Panoramawanderweg auf 2.000 Metern Seehöhe. Er verläuft von der Bergstation der Patscherkofelbahn bis zur Tulfeinalm bei Tulfes. Aufgrund der leichten Wegführung ist der Zirbenweg ein Highlight für Jung und Alt und verschafft unvergleichbare Ausblicke auf über 400 Berggipfel.Die Bergerlebniswelt "Kugelwald am Glungezer" direkt an der Mittelstation Halsmarter fasziniert mit einer Vielzahl an Spielmöglichkeiten auf 1.500 Metern Seehöhe. Wie in einer Achterbahn rollen die Kugeln auf Bahnen aus Zirbenholz von Baum zu Baum. Ebenso findet sich ein Niederseilgarten zum Herumklettern in geringen Höhen, um den Wald noch aufregender erkunden zu können.Die Idyllischen Gassen der Altstadt Hall in TirolAuf eine der vielleicht schönsten Städte Österreichs trifft man, wenn man sich auf "Entdeckungsreise" in das mittelalterlich geprägte Hall macht. Die geschmackvollen Bauten der Haller Altstadt zeugen von der Vergangenheit als wohlhabende Stadt. Heute kann man in Hall in Tirol und der Umgebung im sonnigen Gastgarten, im traditionellen Tiroler Gasthaus oder dem exquisiten Haubenlokal kulinarische Highlights erleben.Nachhaltige Anreise mit dem "Nightjet in die Berge"Mit der klimafreundlichen und entspannten Anreisevariante der modernen Nachtzugflotte der ÖBB steht dem perfekten Sommerurlaub nichts mehr im Wege. Die Pakete samt Bahnfahrt, dem Weltpaket von komoot sowie dem Transfer vom Bahnhof mit dem Tiroler Bahnhofsshuttle direkt zur Unterkunft sind ab/bis Hamburg, Düsseldorf oder Amsterdam buchbar.Weitere Informationen (https://www.hall-wattens.at/de/sommerurlaub-tirol.html)Pressekontakt:TVB Region Hall-WattensUnterer Stadtplatz 196060 Hall in TirolTel.: +43 5223 45544 0info@hall-wattens.atwww.hall-wattens.atOriginal-Content von: TVB Region Hall-Wattens, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70525/5486946