DJ VDMA bekräftigt Prognose für Produktionsrückgang in 2023

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) hat seine Prognose für die Produktion in der Branche bekräftigt und geht angesichts der globalen Konjunkturabkühlung inflationsbereinigt von einem Rückgang um real 2 Prozent für 2023 aus. Bereits im Dezember war der VDMA von einer Abnahme in dieser Größenordnung ausgegangen. 2022 hatte die Branche noch ein reales Produktionswachstum von 0,5 Prozent gesehen. Zwar wurde in den ersten beiden Monaten dieses Jahres ein Produktionszuwachs von 3,2 Prozent verzeichnet, aber der Auftragseingang war laut VDMA gleichzeitig stark rückläufig. Deutschland und Europa müssten daher den Industriestandort stärken, um im globalen Standortwettbewerb zu bestehen, wie der Verband forderte.

"Das aktuell leicht verbesserte konjunkturelle Umfeld wird sich erst zeitverzögert in Auftragseingang und Umsatz der Branche niederschlagen", erklärte der VDMA zum Auftakt der Hannover Messe. Im Januar und Februar gingen die Bestellungen laut VDMA kumuliert um real 17 Prozent zum Vorjahr zurück. "Dieser Orderrückgang ist eine Folge der weltweiten wirtschaftlichen Abkühlung, die Investoren verunsichert", sagte VDMA-Präsident Karl Haeusgen. Allerdings verbuche der Sektor nach wie vor nur geringe Auftragsstornierungen, und der Auftragsbestand von zuletzt 11,6 Monaten stütze die Produktion weiterhin.

Entspannung bei den Lieferketten

Die Engpässe bei den Lieferketten haben sich dem VDMA zufolge weiter entspannt. Der Höhepunkt der Knappheiten sei von den Mitgliedsfirmen im Juni vergangenen Jahres registriert worden. Im März 2023 sprachen laut einer VDMA-Umfrage nur noch 57 Prozent der Firmen von merklichen oder gravierenden Schwierigkeiten in ihren Lieferketten. Im Juni 2022 berichteten noch 87 Prozent der Firmen von solchen Schwierigkeiten.

Zwar habe sich die Lage aufgrund weiterhin bestehender Versorgungslücken bei Elektronikkomponenten noch längst nicht normalisiert. Die meisten Unternehmen erwarteten jedoch weitere Entspannung in den nächsten Monaten.

Beschäftigungsplus und Fachkräftemangel

Der Maschinen- und Anlagenbau hat im vergangenen Jahr trotz der unruhigen wirtschaftlichen Zeiten an seinen Beschäftigen festgehalten und im Vergleich zum Vorjahr noch 1,1 Prozent mehr Arbeitnehmer eingestellt. Gut 1 Million Menschen sind demnach im Maschinen- und Anlagenbau beschäftigt. Mit 97 Prozent der Betriebe hat laut dem VDMA nahezu jedes Unternehmen von Engpässen bei Fachkräften berichtet. Besonders Ingenieure seien gesucht. Jeder zweite Betrieb rechnet laut einer Umfrage für die Branche noch mit einer weiteren Verschärfung des Fachkräftemangels.

"Wir sind unverändert größter industrieller Arbeitgeber im Land. Viele Unternehmen hätten gern noch mehr Personal eingestellt, werden aber durch die Engpässe auf dem Arbeitsmarkt gebremst", sagte Haeusgen. "Die Situation auf dem Arbeitsmarkt kann uns nicht zufriedenstellen, auch hier findet ein intensiver Standortwettbewerb zwischen vielen Ländern statt." In Deutschland sei es notwendig, mehr Menschen für eine duale Ausbildung und technische Berufe zu begeistern.

Debatte über verlängerte Arbeitszeiten nötig

Der Maschinen- und Anlagenbau fordert zudem von der Politik klare Aussagen, wie die Industriestandorte Deutschland und Europa in den kommenden Jahren gesichert und gestärkt werden sollten. Dabei vermisst der VDMA eine Debatte über verlängerte Wochen- und Lebensarbeitszeiten. "Wir stehen mitten in einer neuen, intensiven Standortdebatte, die wir mit großer Offenheit führen sollten. Es geht darum, in Gesellschaft und Politik der Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit der Wirtschaft wieder zu angemessener Bedeutung zu verhelfen. Deutschland und Europa müssen sich im globalen Wettbewerb mehr anstrengen, um mit anderen Weltregionen mithalten zu können", sagte Haeusgen auf der Hannover Messe.

Zwar gebe es im Maschinen- und Anlagenbau derzeit keine breite Verlagerungsdebatte, wie die aktuelle Umfrage des Verbands unter seinen Mitgliedsfirmen zeigt. Demzufolge hegten vier von fünf Unternehmen keine Verlagerungsgedanken. Trotzdem könne die Branche mit einer Politik, die die Industrie mit Regulierungen überhäufe und eben nicht auf unternehmerische Freiheit im Wettbewerb setze, nicht zufrieden sein, so Haeusgen.

Die mittelständische Industrie brauche flexiblere Arbeitsmärkte, effizientere Regulierung und weniger Bürokratie, um im Standortwettbewerb bestehen zu können. Notwendig seien zudem schnellere Genehmigungsverfahren, steuerliche Forschungsförderung, eine hundertprozentige Sofortabschreibung sowie den konsequenten Abbau von überflüssigen Subventionen. "Man kann gute Ideen für die notwendige Transformation auch durch Subventionsabbau gegenfinanzieren. Aber der Weg bis 2035 muss jetzt von der Ampel-Koalition und der EU klar und verlässlich vorgezeichnet werden, und er muss industrie- und mittelstandsfördernd ausgestaltet werden", betonte Haeusgen.

Der VDMA vertritt rund 3.500 deutsche und europäische Unternehmen des mittelständisch geprägten Maschinen- und Anlagenbaus. Der Maschinenbau ist die zweitgrößte Industriebranche in Deutschland, nach der Automobilindustrie und vor der chemisch-pharmazeutischen Industrie.

April 17, 2023

