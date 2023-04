EQS-News: JES.GREEN Invest GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Erfolgskurs hält an - JES.Group startet mit Rekordwert ins Jahr 2023



17.04.2023 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Erfolgskurs hält an - JES.Group startet mit Rekordwert ins Jahr 2023



Broderstorf, 17. April 2023. Mit 915 realisierten Aufdachphotovoltaikanlagen im ersten Quartal 2023 ist die JES.Group mit einem neuen Rekordwert ins Jahr 2023 gestartet. Damit konnte das Unternehmen mit Sitz in Broderstorf bei Rostock das Ergebnis des Vorjahresquartals verdreifachen und auf ganzer Linie überzeugen.



Allein die im ersten Quartal installierten Aufdachanlagen produzieren zukünftig jährlich ca. 8.900 MWh Ökostrom und bewirken damit eine CO 2 -Einsparung von ca. 4.200 Tonnen pro Jahr. Mit derzeit rund 100 PV-Anlagen, die die JES.Group bundesweit pro Woche installiert, ist der Trend im weiteren Jahresverlauf deutlich positiv und unterstreicht die Wachstumsambitionen des Unternehmens.



"Der Wunsch der deutschen Eigenheimbesitzer, sich von den hohen Strompreisen unabhängig zu machen, ist nach wie vor groß. Wir freuen uns, dass wir aufgrund des relativ warmen Winters unsere zahlreichen Aufträge zügig abarbeiten und unsere Schlagzahl sogar noch erhöhen konnten. Durch unsere engen Handelsbeziehungen zu den Komponentenherstellern sind unsere Lager gut gefüllt, sodass wir unseren Kund:innen aktuell eine schnelle Realisierung ihrer Anlage zusichern können", so Jonas Holtz, Geschäftsführer der JES.Group GmbH.



Ca. 80 % der Kund:innen entscheiden sich für die JES.Solarflat, das eigens von JES konzipierte Pachtmodell. Dabei profitieren Kund:innen nicht nur von der Anschaffung einer Aufdachphotovoltaikanlage zum Nulltarif, sondern auch unmittelbar von dem eigens produzierten günstigen Ökostrom. Es fällt lediglich eine Pachtgebühr an.



Für das laufende Jahr plant die JES.Group den Bau von weiteren 4.000 Photovoltaikanlagen. "Um unser hohes Auftragsvolumen auch in Zukunft zügig abwickeln zu können, investieren wir weiter in unsere Logistik und Struktur. So werden wir bis Ende des Monats unsere neue Lagerhalle fertigstellen und sind zudem in allen Bereichen auf der Suche nach weiteren Mitarbeiter:innen", kommentiert Jonas Holtz die ehrgeizigen Pläne.



Zur Finanzierung des Erwerbs von Aufdachphotovoltaikanlagen bietet die JES.GREEN Invest GmbH derzeit eine neue Anleihe (ISIN: DE000A30V661) mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro zur Zeichnung an. Das Wertpapier wird über die Laufzeit von fünf Jahren mit 7 % p.a. verzinst. Weitere Informationen stehen unter www.jes-green.de/ir zur Verfügung.



Die am 15. April 2023 fällig gewordenen Zinsen der Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3E5YQ2) werden fristgerecht heute ausgezahlt.



Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein öffentliches Angebot.



Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.



Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.jes-green.de/ir verfügbar sind.



Investorenkontakt:

Jens Rothstein

JES.GREEN Invest GmbH

038204/762634

j.rothstein@jes-green.de



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/889690625

frank.ostermair@better-orange.de

linh.chung@better-orange.de



17.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com