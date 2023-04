FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit leichten Kursverlusten in die Woche gestartet. Am Morgen sank der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,07 Prozent auf 134,28 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 2,43 Prozent.

In der vergangenen Woche waren die Anleihekurse deutlich unter Druck geraten, im Gegenzug waren die Renditen gestiegen. Auslöser waren Spekulationen auf weitere deutliche Zinsanhebungen durch die Europäische Zentralbank (EZB), nicht zuletzt aufgrund entsprechender Äußerungen aus den Reihen der EZB.

An Konjunkturdaten behalten Marktteilnehmer im Tagesverlauf Inflationsdaten aus Italien im Auge, auch wenn es sich nur um Detaildaten handelt. In den USA werden ein regionaler Stimmungsindikator aus der Industrie und der Hausmarktindex NAHB erwartet./bgf/mis