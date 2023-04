Als treibende Kraft der zweiten Quantenrevolution hat sich Thales im Rahmen der Initiative EuroQCI (European Quantum Communication Infrastructure) mit rund zwanzig Partnern aus Deep Tech, Wissenschaft und Industrie zusammengeschlossen mit dem Ziel, innerhalb von drei Jahren die notwendige Infrastruktur für die Quantenkommunikation in den EU-Mitgliedstaaten bereitzustellen.

Im Jahr 2040 könnten Quantencomputer ihre beispiellose Rechenleistung dafür einsetzen, verschlüsselte Daten zu entschlüsseln. Dies würde auch die Sicherheit der bestgeschützten Kommunikationssysteme in einer Weise bedrohen, die alle heutigen Sicherheitsherausforderungen in den Schatten stellt. EuroQCI zielt darauf ab, dieser Bedrohung durch die Entwicklung von hoheitlichen Systemen zum Schutz der Kommunikations- und Datenbestände von Anbietern kritischer Infrastrukturen und staatlicher Einrichtungen zu begegnen.

Das längerfristige Ziel der Initiative besteht im Aufbau eines Quantum Information Network (QIN), das das Phänomen der Quantenverschränkung nicht nur zur Gewährleistung der Kommunikationssicherheit nutzt, sondern auch zur Bereitstellung von Netzwerken von Quantensensoren und -prozessoren, die das Potenzial besitzen, die bereits herausragende Leistung von Quantensensoren und Quantencomputern exponentiell zu steigern.

Im Rahmen dieser Initiative betritt Thales heute Neuland als Mitglied mehrerer neuer Konsortien, die seit Ende 2022 in folgenden Bereichen gegründet wurden:

Quanten-Repeater in Zusammenarbeit mit der Universität Delft : QIA (Quantum Internet Alliance) unter der Leitung der Technischen Universität Delft in den Niederlanden arbeitet daran, die Machbarkeit einer Verbindung von Nutzern in zwei 500 km voneinander entfernten Großstädten zu demonstrieren, indem sie Quanten-Repeater einsetzt, die den Informationsverlust über einen Quantenspeicher kompensieren können.

: QIA (Quantum Internet Alliance) unter der Leitung der Technischen Universität Delft in den Niederlanden arbeitet daran, die Machbarkeit einer Verbindung von Nutzern in zwei 500 km voneinander entfernten Großstädten zu demonstrieren, indem sie Quanten-Repeater einsetzt, die den Informationsverlust über einen Quantenspeicher kompensieren können. Austausch von Quantenschlüsseln : QKISS koordiniert von Exail und QUARTER unter der Leitung von LuxQuanta entwickeln Quantenschlüsselverteilungssysteme, um die kritische Kommunikation der Nutzer vor Cyberangriffen zu schützen.

: QKISS koordiniert von Exail und QUARTER unter der Leitung von LuxQuanta entwickeln Quantenschlüsselverteilungssysteme, um die kritische Kommunikation der Nutzer vor Cyberangriffen zu schützen. Zertifizierung der Quantenkommunikation : PETRUS unter der Führung der Deutschen Telekom ist offizieller Koordinator von 32 EuroQCI-Projekten im Auftrag der Europäischen Kommission. Außerdem entwickelt PETRUS das Framework für die Zertifizierung und Akkreditierung von Quantenkommunikationsprodukten und -netzwerken.

: PETRUS unter der Führung der Deutschen Telekom ist offizieller Koordinator von 32 EuroQCI-Projekten im Auftrag der Europäischen Kommission. Außerdem entwickelt PETRUS das Framework für die Zertifizierung und Akkreditierung von Quantenkommunikationsprodukten und -netzwerken. Satelliten-Quantenkommunikation: TeQuantS unter der Leitung von Thales Alenia Space strebt die Entwicklung von Weltraum-Erde-Kommunikationstechnologien auf der Basis von Quantentechnologie an, die für Cybersicherheitsanwendungen und künftige Quanteninformationsnetze erforderlich sind, durch den Bau von Satelliten und optischen Bodenstationen bis Ende 2026.

Im Einzelnen arbeiten die an diesen Projekten beteiligten Thales-Teams an der Entwicklung von Systemen zur Erzeugung, Verteilung und Verwaltung von Quantenschlüsseln und den dazugehörigen Verschlüsselungssystemen für die Kommunikation sowie an der Definition der Architektur dieser Quantenkommunikations-Infrastrukturen.

In Kooperation mit dem CNRS betreibt Thales die größten Forschungseinrichtungen für Quantenphysik in Europa. Derzeit arbeiten etwa 100 Ingenieurinnen und Ingenieure und Forscherinnen und Forscher an der Entwicklung von Quantenlösungen (Sensoren, Kommunikation und Algorithmen), die in der Welt von morgen eine zentrale Rolle übernehmen werden. Diese neuen Konsortien werden von der multidisziplinären Expertise von Thales profitieren insbesondere auf dem Gebiet der sicheren Kommunikationsnetze.

