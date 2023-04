Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben auch nach den jüngsten Kursgewinnen zuversichtlich. Am Montag zeichnet sich ein guter Wochenstart ab, der DAX dürfte zum Handelsbeginn um 0,14 Prozent auf 15.829 Punkte klettern. Der EuroStoxx 50 wird derweil nur knapp im Plus erwartet. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen zu Wochenbeginn beeinflussen:1. Wall Street schwächelt trotz guter Bank-QuartalszahlenKursgewinne ...

