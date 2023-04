Frank Fischer (Shareholder Value): Pricing Power

11.04.2023 -

Bankenkrise? Welche Bankenkrise? Inflation? Konjunkturschwäche? Alles kein Problem. Die Märkte huldigen wieder dem Optimismus. Die Bullen sind voll erwacht

Der Dax hat zwischenzeitlich ein neues Jahreshoch erklommen. Und das Allzeithoch ist auch nicht mehr fern. Liest man aufmerksam die jüngste Sentix-Analyse, welche die Stimmung an den Märkten misst, so fällt auf, dass die Quote der Bullen an der Wallstreet kräftig emporgeschnellt ist. Mit 47 Prozent Optimisten ist der höchste Wert seit Herbst 2021 erreicht. Doch solche Euphorie-Schübe sind meistens nicht dazu geeignet, weiter auf rosige Zeiten zu setzen. Die Inflationsraten sind zwar zurückgegangen. Das bedeutet aber noch keine Entwarnung. Vor allem wenn man bedenkt, dass die OPEC+-Staaten ihre Fördermengen gekürzt haben, was die Energiepreise wieder in die Höhe treiben wird (Welche Folgen der steigende Ölpreis hat). Trotz allem: Die Märkte zucken zwar ab und zu - dem Optimismus tut dies aber keinen Abbruch. Die Stimmung ist weiterhin blendend.

Ob zurecht, muss sich aber erst noch erweisen. Denn eines ist klar: Die Inflation wird uns weiterhin als Problem und Stimmungstöter begleiten, auch wenn die Märkte das ab und an mal ausblenden. Denn bis die Ziel-Rate der Notenbanken von rund zwei Prozent erreicht ist, wird es wohl noch eine ganze Weile dauern. Die Zinsen werden deshalb weiter steigen, auch wenn wohl nicht in dem Tempo der letzten Monate. Denn - wie gesagt - die Kürzung er OPEC+-Fördermenge, dazu hohe Abschlüsse der Tarifparteien im Lohnstreit - all das sind keine Gründe, die nach Entspannung schreien. Denn, was machen die Unternehmen, wenn sie Lohnabschlüsse von 10 Prozent und mehr verkraften müssen? Sie erhöhen die Preise und geben sie an ihre Kunden weiter!

Doch hier kommen wir zu des Pudels Kern: Das können nur Unternehmen umsetzen, die auch eine entsprechende Preissetzungsmacht haben. Und genau auf diese Unternehmen konzentrieren wir uns. Konzerne mit einer Preissetzungsmacht haben zumeist einen sogenannten wirtschaftlichen "Burggraben" um ihr Geschäft aufgebaut, der sie vor allzu großem Wettbewerb schützt (Warum der wirtschaftliche Burggraben so wichtig ist?). Die lassen sich nicht so leicht ersetzen, weil sie patentgeschützte Produkte anbieten, oder weil etwa die Wechselkosten von ihren Dienstleistungen oder Produkten, zu denen der Wettbewerber einfach zu hoch sind. Oder sie haben eine derart dominante Marktstellung, dass an ihren Produkten einfach kein Weg vorbeiführt. Dies gilt etwa für die Alphabet-Tochter Google (Blogbeitrag: Alphabet: Viel mehr als nur die Google-Suche).