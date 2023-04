MG TEC Industry hat die zweite komplette Tissueproduktionslinie von Andritz am Standort in Dej, Rumänien, erfolgreich in Betrieb genommen. Der schlüsselfertige Auftrag umfasste eine PrimeLineCOMPACT-Tissuemachine, ein komplettes Stoffaufbereitungssystem, Pumpen, Automatisierung, Hallenbelüftung und Elektrifizierung. Dorin Mocan, CEO von MG TEC Industry, sagt: "Energieeffiziente Produktion und perfekte Endproduktqualität - das waren unsere Hauptziele und gemeinsam mit Andritz haben wir sie erreicht. Ich bin stolz darauf, das erste Tissue in Händen zu halten." Simion Buburuz, Technical Manager von MG TEC Industry, ergänzt: "Mit dem tollen Team vor Ort und der Unterstützung in allen Bereichen hat Andritz den fordernden ...

