Events am Flughafen Wien: Am 9. November 2023 kommen internationale Luftfahrtexperten, Vertreter von Flughäfen, Airlines, Dienstleistern und Technologieunternehmen beim "Aviation-Event 2023" am Flughafen Wien zusammen. Stattfinden wird das Event im Flughafen Veranstaltungszentrum AirportCity Space. Inhaltliche Schwerpunkte sind unter anderem die Entwicklung der Luftfahrt nach der COVID-19-Krise, ein Blick auf die Luftfahrtmärke Europa, CEE und den Nahen Osten, sowie der weitere Weg zum CO2-neutralen Flugverkehr mit Sustainable Aviation Fuels. Des weiteren lädt der Flughafen Wien am 25. April zur "Vienna Airport Business Night". Der Event richtet sich vor allem an Entscheidungsträger in Unternehmen, die das Angebot der AirportCity ...

Den vollständigen Artikel lesen ...