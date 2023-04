Baden-Baden (ots) -Einzigartig, unkonventionell und im Südwesten verortet: Der SWR lädt Kreative aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz dazu ein, sich am Ideenwettbewerb Serie "Tief im Südwesten" zu beteiligen. Gesucht werden Geschichten für eine originäre fiktionale Serie für die ARD Mediathek, die in einem der beiden Bundesländer spielen - ob urban, auf dem Lande oder irgendwo dazwischen. Bis zum 26. Mai 2023 können Ideenpitches von maximal drei Seiten eingereicht werden.Stoffideen für SerienDer Aufruf wendet sich an Autor:innen und Produktionsfirmen aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Gesucht werden innovative, originelle und diverse Geschichten, die in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz verortet sind. Eine Jury wählt aus allen eingereichten Beiträgen die zehn überzeugendsten Ideen aus. Diese werden mit redaktioneller Unterstützung zu einem Serienkonzept weiterentwickelt. Am Ende des Auswahlprozesses steht die Realisierung eines Stoffes zu einer sechsteiligen SerieClemens Bratzler, SWR Programmdirektor Information: "Mit dem Ideenwettbewerb Serie 'Tief im Südwesten' wollen wir auch ein Signal an die Kreativen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz setzen zur noch engeren Zusammenarbeit und noch intensiverem kreativen Austausch. Der SWR will und braucht die regionale Kompetenz der Autor:innen und Produzent:innen genauso wie ihr Gespür für modernes und aufregendes Erzählen. Wir freuen uns auf Serienideen, die ihre Kraft aus der Verortung im Sendegebiet beziehen und daraus universelle, originelle und diverse Geschichten in spannenden Genres entwickeln."Alle Informationen zum Ablauf, die Teilnahmebedingungen und die Einreichungsunterlagen finden sich unter www.x.swr.de/s/tiefimsuedwestenWeitere Informationen unter: http://swr.li/ideenwettbewerb-serie-tief-im-suedwestenNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt NewsletterPressekontakt: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5486973