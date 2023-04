Um die Abhängigkeit von China als Produktionsstandort zu reduzieren, will Apple die Hardware-Herstellung in anderen Ländern massiv ausbauen. Insbesondere Indien ist dabei in den Fokus gerückt. Der Subkontinent ist aber auch ein wichtiger Absatzmarkt. So wichtig, dass sogar CEO Tim Cook zur Eröffnung des ersten Apple Stores im Land anreist.Apple ist nach eigenen Angaben bereits seit mehr als 25 Jahren in Indien aktiv, betreibt dort bislang aber noch keine eigenen Apple Stores. Grund dafür sind vergleichsweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...