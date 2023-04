DJ Rheinmetall gewinnt E-Mobilitäts-Auftrag von Xiaomi

FRANKFURT (Dow Jones)--Rheinmetall hat vom chinesischen Startup-Autohersteller Xiaomi einen Erstauftrag im Bereich Elektromobilität in der Größenordnung eines mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrags erhalten.

Wie der DAX-Konzern mitteilte, soll die Division Materials and Trade Dreiecksträger zur Abstützung der Federbeinaufnahmen und dazugehörigen Montageplatten fertigen. Der Lieferumfang beläuft sich auf rund 600.000 Sets. Produziert werden soll ab 2024.

Xiaomi, bisher für die Produktion von Smartphones bekannt ist, wolle nun mit dem Xiaomi MS11 erstmals in den attraktiven Markt für Elektrofahrzeuge eintreten.

Rheinmetalls Business Unit Castings ist ein globales Joint Venture zwischen Rheinmetall und Huayu Automotive Systems Co., Ltd. (HASCO), einer Tochtergesellschaft der chinesischen SAIC-Gruppe. Rheinmetall und SAIC halten jeweils 50 Prozent der Anteile am Joint Venture.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2023 03:22 ET (07:22 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.