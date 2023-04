Die Aktie von Morphosys legt am Montagvormittag weiter zu. Auf der Handelsplattform Tradegate geht es 1,3 Prozent nach oben auf 19,16 Euro. Unterstützung erhält das Papier von neuen Studiendaten. Das Biotech-Unternehmen gab abschließende Fünf-Jahres-Nachbeobachtungsergebnisse aus einer Phase-2-Studie zum Medikament Monjuvi plus Lenalidomid (L-MIND) bekannt.Die Studiedaten zeigen, dass Monjuvi (Tafasitamab-cxix) plus Lenalidomid, gefolgt von einer Monotherapie mit Monjuvi, bei erwachsenen Patienten ...

