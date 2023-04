Neuer Geschäftsauftrag umfasst die Entwicklung und Herstellung eines elektrischen Geländewagens von INEOS Automotive

Produktionsbeginn voraussichtlich 2026

Baut auf dem Know-how von Magna als größtem Multi-OEM-Gesamtfahrzeughersteller auf



AURORA, Ontario, April 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit der Bekanntgabe, dass Magna den Zuschlag für die Herstellung des brandneuen Elektro-Geländewagens von INEOS Automotive erhalten hat, der voraussichtlich 2026 in Graz, Österreich, in Produktion gehen wird, gewinnt das Unternehmen einen neuen Kunden im Bereich Entwicklung und Gesamtfahrzeugbau. Neben der Fertigung wird Magna auch für die Entwicklung des kompletten Fahrzeugs verantwortlich sein.

"Wir freuen uns, als strategischer Produktionspartner von INEOS Automotive ausgewählt worden zu sein, und bauen damit auf der Stärke unserer bestehenden Beziehung in der Fahrzeugentwicklung auf", so Roland Prettner, Interim President, Magna Complete Vehicles. "Dieses neue Elektrofahrzeug ist eine gute Ergänzung zu unserem Angebot in Österreich und zeigt unsere Flexibilität bei der Herstellung einer Reihe von Fahrzeugen, die vom Verbrennungsmotor bis zum reinen Elektrofahrzeug reichen."

Magna arbeitet seit 2018 mit INEOS Automotive zusammen, um im Vorfeld der Markteinführung des ersten Geländewagens des Unternehmens, dem Grenadier, komplette Fahrzeugentwicklungsdienstleistungen anzubieten.

"Durch die Zusammenarbeit bei der Entwicklung unseres entscheidenden ersten Produkts haben wir aus erster Hand erfahren, wie wertvoll die Flexibilität, das Fachwissen und die Erfahrung von Magna in Bezug auf das Entwicklungsprogramm für ein Gesamtfahrzeug sind", so Lynn Calder, CEO von INEOS Automotive. "Die Vertiefung unserer Zusammenarbeit ist ein natürlicher nächster Schritt, jetzt, da wir den Grenadier als Sprungbrett für unser weiteres Wachstum als globale Automobilmarke mit unserer zweiten Modellreihe nutzen. Wir werden wieder mit den allerbesten Partnern zusammenarbeiten, um unseren Kunden 2026 ein weiteres Weltklasse-Produkt zu bieten."

Magna bietet seit Jahrzehnten Dienstleistungen rund um Gesamtfahrzeuge für globale Automobilhersteller an. Das Unternehmen hat in seinen Werken in Graz, Österreich, und Zhenjiang, China (ein Joint Venture mit BJEV), mehr als vier Millionen Fahrzeuge produziert, darunter verschiedene Modelle für traditionelle Automobilhersteller und neue Marktteilnehmer.

"Als führender globaler Auftragsfertiger mit einer starken Infrastruktur und hochqualifizierten Mitarbeitern ist Magna ideal positioniert, um Automobilhersteller wie INEOS Automotive bei der Verwirklichung ihrer Mobilitätsvisionen zu unterstützen", fügte Prettner hinzu.

ÜBER MAGNA

Magna ist nicht nur einer der weltweit größten Zulieferer im Automobilbereich. Wir sind ein Mobilitätstechnologieunternehmen mit einem globalen, unternehmerisch orientierten Team von 168.000 Mitarbeitern und einer Organisationsstruktur, die wie bei einem Start-up auf innovative Lösungen ausgelegt ist. Mit mehr als 65 Jahren Erfahrung und einem Gesamtkonzept für Design, Konstruktion und Fertigung, das nahezu jeden Aspekt des Fahrzeugs betrifft, sind wir in der Lage, den Fortschritt der Mobilität in einer sich wandelnden Branche zu unterstützen. Unser weltweites Netzwerk umfasst 343 Fertigungsbetriebe und 88 Zentren für die Produktentwicklung, das Engineering und den Vertrieb in 29 Ländern.

