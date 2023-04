Das Startup Tinus, das am heutigen Montagabend in "Die Höhle der Löwen" pitchen wird, musste bereits im September 2022 Insolvenz anmelden. Gründer und Gründerin arbeiten inzwischen in Festanstellung. Ihr Startup hielt genau zwei Jahre durch. Am heutigen Montagabend wird die nächste Folge von "Die Höhle der Löwen" ausgestrahlt. Dabei hat es ein Startup schon vor der Ausstrahlung in die Medien geschafft: das Münchner Startup Tinus nämlich, das ein spezielles Kissen für Menschen mit Tinnitus entwickelt ...

