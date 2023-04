Der Dax haussiert und kämpft sich Stück für Stück in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 16.000 Punkten vor. Rückenwind gab es unter anderem von der US-Quartalsberichtssaison. Am Freitag (14.04.) veröffentlichten gleich mehrere große US-Banken ihre Ergebnisse. Die starken Zahlen beflügelten auch die deutschen Finanzwerte und letztendlich auch den Dax. Und so gingen unsere beiden heutigen Protagonisten Deutschen Bank und Commerzbank mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...