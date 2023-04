Ex-US-Präsident Donald Trump hat mit Truth Social offenbar bisher so gut wie kein Geld verdient. Lediglich mit 201 US-Dollar gibt Trump die Einnahmen der Twitter-Alternative an. Deutlich mehr Geld machte Trump laut eigenen Angaben mit seiner NFT-Sammlung. Donald Trump will noch einmal US-Präsident werden. Im Rahmen seiner seit November 2022 offiziell angekündigten Kandidatur muss der ehemalige US-Staatschef seine Finanzen offenlegen. Das hat Trump nach einigen Verzögerungen jetzt getan - und einiges Erstaunen ...

